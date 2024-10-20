У Пентагоні зробили заяву щодо інформації про відправку військ КНДР на фронт в Україні

У Пентагоні прокоментували відправку військ КНДР на фронт в Україні.

Фото: reuters

США поки не можуть підтвердити дані про відправку Північною Кореєю військ до росії напередодні ймовірного розгортання для участі у війні в Україні. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, пише Reuters.

За словами Остіна, якщо ця інформація є правдою, то такий крок викликав би занепокоєння.

Нагадаємо, розвідувальне агентство Південної Кореї 18 жовтня повідомило, що КНДР відправила 1500 бійців спецназу на Далекий Схід росії для тренувань і акліматизації на місцевих військових базах. Далі їх, імовірно, розгорнуть для участі в бойових діях проти України.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України має інформацію, що росія планує залучити КНДР до війни проти України.

Також ми писали, що у Білому домі назвали можливу участь військових з КНДР у війні на боці росії «новим рівнем відчаю путіна».

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