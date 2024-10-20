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В Пентагоне сделали заявление по поводу информации об отправке войск КНДР на фронт в Украину

08:30, 20 октября 2024
В Пентагоне прокомментировали отправку войск КНДР на фронт в Украину.
В Пентагоне сделали заявление по поводу информации об отправке войск КНДР на фронт в Украину
Фото: reuters
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США пока не могут подтвердить данные об отправке Северной Кореей войск в россию накануне предполагаемого развертывания для участия в войне в Украину. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, пишет Reuters.

По словам Остина, если эта информация правда, то такой шаг вызвал бы беспокойство.

Напомним, разведывательное агентство Южной Кореи 18 октября сообщило, что КНДР отправила 1500 бойцов спецназа на Дальний Восток для тренировок и акклиматизации на местных военных базах. Далее их, вероятно, развернут для участия в боевых действиях против Украины.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины располагает информацией, что россия планирует привлечь КНДР к войне против Украины.

Также сообщалось, что в Белом доме назвали возможное участие военных из КНДР в войне на стороне россии «новым уровнем отчаяния путина».

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США Украина КНДР

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