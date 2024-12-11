Відключення світла в Україні можуть тривати щонайменше до весни, — Міненерго

Водночас за відсутності нових ударів по енергетиці ситуація зі світлом поступово покращиться.

В Україні відключення світла триватимуть щонайменше до весни. Про це розповів заступник міністра енергетики Роман Андарак в коментарі «Новини.LIive».

За словами заступника міністра енергетики, енергосистема подекуди працює на межі можливостей.

«Росіяни дуже добре розуміють, як побудована наша енергетична система і вони намагаються уразити найбільш болючі точки, найбільш ключові вузли передачі електроенергії», — вказав він.

Водночас за відсутності нових ударів по енергетиці ситуація зі світлом поступово покращиться.

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