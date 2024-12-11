Отключение света в Украине может продолжаться минимум до весны, — Минэнерго

В то же время, при отсутствии новых ударов по энергетике ситуация со светом постепенно улучшится.

В Украине отключения света будут продолжаться, по меньшей мере, до весны. Об этом рассказал заместитель министра энергетики Роман Андарак в комментарии «Новости.LIive».

По словам замминистра энергетики, энергосистема кое-где работает на грани возможностей.

«Россияне очень хорошо понимают, как построена наша энергетическая система, и они пытаются поразить наиболее болезненные точки, наиболее ключевые узлы передачи электроэнергии», - указал он.

В то же время, при отсутствии новых ударов по энергетике ситуация со светом постепенно улучшится.

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