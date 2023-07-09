На водія склали протокол за ст. 130 після того, як він не захотів залишати свій мотоцикл на дорозі

Суд дійшов висновку, що власник мотоциклу не відмовлявся від медичного огляду, а лише хотів передати його товаришу.

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Святошинський районний суд міста Києва поставив крапку у неприємному для власника мотоцикла Ducati Hypermotard (середня вартість – $7-10 тис.) інциденті, пов’язаному з оформленням щодо нього протоколу за ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння) Кодексу про адміністративні правопорушення) КУпАП.

Як вбачається з матеріалів справи про адміністративне правопорушення, вдень 23 квітня 2023 року Ігор В. керував мотоциклом Ducati Hypermotard на вулиці Генерала Наумова.

На місцевому блокпості Ігор В. був зупинений поліцейськими, які запідозрили, що власник мотоциклу перебуває у стані наркотичного сп’яніння.

Втім, водій Ducati не погодився з висновками поліції та повідомив, що згоден пройти відповідний огляд у профільному медичному закладі.

Одночасно Ігор В. подзвонив приятелю, щоб той забрав його мотоцикл, оскільки поліцейські не дозволили відкотити мотоцикл з проїжджої частини та залишити його на блокпості.

Такі дії водія не сподобалися поліцейським, які спочатку погрожували забрати мотоцикл на штрафний майданчик, а потім склали щодо Ігоря В. протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП, ймовірно, вирішивши, що він просто тягне час.

В судовому засіданні Ігор В. свою провину не визнав. Він зазначив, що, по-перше, не перебував 23 квітня у стані наркотичного сп’яніння, а по-друге, неодноразово зазначав поліцейським про те, що згоден пройти огляд у лікарні, однак йому було лише потрібно дочекатися знайомого, щоб передати мотоцикл.

Дослідивши позиції сторін, суд зазначив, що на наданому поліцейськими відеозаписі не зафіксована відмова Ігоря В. від проходження медичного огляду у лікарні. Навпаки, Ігор В. погодився пройти медогляд.

Також, суд дійшов висновку, що дії Ігоря В. були обумовлені не бажанням уникнути відповідальності, а лише бажанням не залишати мотоцикл на дорозі та передати транспортний засіб своєму приятелю. Втім, поліцейські вирішили не чекати приїзду товариша Ігоря В. та склали щодо нього протокол.

У підсумку, суд закрив справу Ігоря В. у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Нагадаємо, що як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у Києві водій спробував уникнути відповідальності за ст. 130 КУпАП - він вирішив «домовитись» в суді, однак потрапив на шахраїв та втратив гроші.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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