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На водителя составили протокол по ст. 130 после того, как он не захотел оставлять свой мотоцикл на дороге

19:00, 9 июля 2023
Суд пришел к выводу, что владелец мотоцикла не отказывался от медицинского осмотра, а хотел передать мотоцикл товарищу.
На водителя составили протокол по ст. 130 после того, как он не захотел оставлять свой мотоцикл на дороге
Иллюстративная фотография
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Святошинский районный суд города Киева поставил точку в неприятном для владельца мотоцикла Ducati Hypermotard (средняя стоимость – $7-10 тыс.) инциденте, связанном с оформлением в отношении него протокола по ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения) Кодекса об административных правонарушениях) КоАП.

Как следует из материалов дела об административном правонарушении, днем ​​23 апреля 2023 года Игорь В. управлял мотоциклом Ducati Hypermotard на улице Генерала Наумова.

На местном блокпосте Игорь В. был остановлен полицейскими, которые заподозрили, что владелец мотоцикла находится в состоянии наркотического опьянения.

Впрочем, водитель Ducati не согласился с выводами полиции и сообщил, что согласен пройти соответствующее освидетельствование в профильном медицинском учреждении.

Одновременно Игорь В. позвонил другу, чтобы тот забрал его мотоцикл, поскольку полицейские не позволили ему убрать мотоцикл с проезжей части и оставить его на блокпосте.

Такие действия водителя не понравились полицейским, которые сначала угрожали забрать мотоцикл на штрафную площадку, а затем составили в отношении Игоря В. протокол по ч. 1 ст. 130 КоАП, вероятно, решив, что он просто тянет время.

В судебном заседании Игорь В. свою вину не признал. Он отметил, что, во-первых, не находился 23 апреля в состоянии наркотического опьянения, а во-вторых, неоднократно говорил полицейским о том, что согласен пройти осмотр в больнице, однако ему нужно было только дождаться знакомого, чтобы передать ему мотоцикл.

Изучив позиции сторон, суд отметил, что на предоставленной полицейскими видеозаписи не зафиксирован отказ Игоря В. от прохождения медицинского осмотра в больнице. Напротив, Игорь В. согласился пройти медосмотр.

Также суд пришел к выводу, что действия Игоря В. были обусловлены не желанием избежать ответственности, а желанием не оставлять мотоцикл на дороге и передать транспортное средство своему приятелю. Впрочем, полицейские решили не ждать приезда товарища Игоря В. и составили протокол.

В итоге суд закрыл дело Игоря В. в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Напомним, как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Киеве водитель пытался избежать ответственности по ст. 130 КоАП – он решил «договориться» в суде, однако попал на мошенников и потерял деньги.

Автор: Вячеслав Хрипун

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