На водителя составили протокол по ст. 130 после того, как он не захотел оставлять свой мотоцикл на дороге

Святошинский районный суд города Киева поставил точку в неприятном для владельца мотоцикла Ducati Hypermotard (средняя стоимость – $7-10 тыс.) инциденте, связанном с оформлением в отношении него протокола по ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения) Кодекса об административных правонарушениях) КоАП.
Как следует из материалов дела об административном правонарушении, днем 23 апреля 2023 года Игорь В. управлял мотоциклом Ducati Hypermotard на улице Генерала Наумова.
На местном блокпосте Игорь В. был остановлен полицейскими, которые заподозрили, что владелец мотоцикла находится в состоянии наркотического опьянения.
Впрочем, водитель Ducati не согласился с выводами полиции и сообщил, что согласен пройти соответствующее освидетельствование в профильном медицинском учреждении.
Одновременно Игорь В. позвонил другу, чтобы тот забрал его мотоцикл, поскольку полицейские не позволили ему убрать мотоцикл с проезжей части и оставить его на блокпосте.
Такие действия водителя не понравились полицейским, которые сначала угрожали забрать мотоцикл на штрафную площадку, а затем составили в отношении Игоря В. протокол по ч. 1 ст. 130 КоАП, вероятно, решив, что он просто тянет время.
В судебном заседании Игорь В. свою вину не признал. Он отметил, что, во-первых, не находился 23 апреля в состоянии наркотического опьянения, а во-вторых, неоднократно говорил полицейским о том, что согласен пройти осмотр в больнице, однако ему нужно было только дождаться знакомого, чтобы передать ему мотоцикл.
Изучив позиции сторон, суд отметил, что на предоставленной полицейскими видеозаписи не зафиксирован отказ Игоря В. от прохождения медицинского осмотра в больнице. Напротив, Игорь В. согласился пройти медосмотр.
Также суд пришел к выводу, что действия Игоря В. были обусловлены не желанием избежать ответственности, а желанием не оставлять мотоцикл на дороге и передать транспортное средство своему приятелю. Впрочем, полицейские решили не ждать приезда товарища Игоря В. и составили протокол.
В итоге суд закрыл дело Игоря В. в связи с отсутствием состава административного правонарушения.
Напомним, как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Киеве водитель пытался избежать ответственности по ст. 130 КоАП – он решил «договориться» в суде, однако попал на мошенников и потерял деньги.
Автор: Вячеслав Хрипун
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