В яких випадках проводиться передача судової справи раніше визначеному судді: зміни до Положення про автоматизовану систему документообігу суду

Нові зміни в Положення про автоматизовану систему документообігу суду набудуть чинності з 1 травня.

Рада суддів України 11 квітня 2024 року затвердила зміни до Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

Відповідні зміни в Положення набирають чинності з 1 травня 2024 року.

Згідно зі вказаними змінами, підпункт 2.3.43 пункту 2.3 «Розподіл судових справ між суддями» викладено у наступній редакції:

Підпункт "2.3.43 Передача судової справи раніше визначеному судді, судді-доповідачу проводиться щодо:

2.3.43.1 клопотань (подань, скарг), які надійшли в межах одного кримінального провадження (за номером ЄРДР), якщо інший порядок не визначений зборами суддів;

2.3.43.2 судових справ, що надійшли із судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування судових рішень, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім рішень про закриття, припинення провадження, відкриття провадження у справі про банкрутство, відмову у відкритті провадження у справі про банкрутство, перехід до наступної судової процедури, затвердження плану санації, визнання недійсними правочинів, укладених боржником, результати розгляду грошових вимог кредиторів, звільнення (усунення, припинення повноважень) арбітражного керуючого, результати розгляду скарг на дії (бездіяльність) арбітражного керуючого, закриття провадження у справі про банкрутство; постанов про визнання боржника банкрутом), та судових рішень, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи;

2.3.43.3 апеляційних скарг на ухвали слідчих суддів суду першої інстанції, які надійшли в межах одного кримінального провадження (за номером ЄРДР);

2.3.43.4 апеляційних та касаційних скарг (в тому числі й тих, які подані в рамках однієї справи, але на різні судові рішення), що надійшли до суду апеляційної чи касаційної інстанції після визначення судді-доповідача у цій судовій справі якщо провадження не закінчено;

2.3.43.5 заяви або клопотання, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз'яснення судового рішення, повернення судового збору;

2.3.43.6 заяви про перегляд заочного рішення;

2.3.43.7 заяви та клопотання з процесуальних питань, пов'язаних із виконанням судових рішень, подані до суду, що розглядав справу;

2.3.43.8 матеріалів кримінального провадження щодо особи, стосовно якої вже здійснюється судове провадження, у випадку, передбаченому частиною другою статті 334 Кримінального процесуального кодексу України;

2.3.43.9 зустрічних позовів та позовів третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору в судовій справі, у якій відкрито провадження;

2.3.43.10 заяв про відновлення втраченого судового провадження;

2.3.43.11 заяв про забезпечення позову, доказів, поданих після подання позовної заяви;

2.3.43.12 у процедурі банкрутства: заяви про визнання недійсними правочинів, вчинених боржником після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство; заяви про покладання субсидіарної (солідарної) відповідальності;

2.3.43.13 у процедурі банкрутства: позовні заяви у майнових та немайнових спорах, стороною в яких є боржник; інші заяви з вимогами до боржника для розгляду по суті в межах справи про банкрутство; матеріали справи, в якій стороною є боржник, що передані з господарських судів або судів інших юрисдикцій для розгляду в межах справи про банкрутство;

2.3.43.14 заяв про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами за виключенням випадків, визначених законом;

2.3.43.15 ухвал Великої Палати Верховного Суду про повернення судової справи на розгляд відповідній колегії (палаті, об'єднаній палаті) через відсутність підстав для передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду;

2.3.43.16 позовних заяв, які надійшли після подання до суду заяви про забезпечення позову або доказів;

2.3.43.17 справ про адміністративні правопорушення щодо особи, яка вчинила декілька адміністративних правопорушень, якщо ці справи надійшли в один день;

2.3.43.18 справ про адміністративні правопорушення, які поверталися суддею на доопрацювання.".

2. Підпункт 2.3.44 пункту 2.3 «Розподіл судових справ між суддями» викласти у наступній редакції:

"2.3.44. За відсутності заборони у процесуальному законі збори суддів мають право передбачити інші випадки передачі судових справ (проваджень) раніше визначеному в судовій справі судді, судді-доповідачу.".

3. Пункти 2.3.45 – 2.3.46 виключити.

4. Пункт 2.3.47 викласти у такій редакції:

"2.3.47. У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі головуючого судді (судді-доповідача) у випадках, передбачених підпунктами 2.3.43.1-2.3.43.18, підпунктом 2.3.44 пункту 2.3 цього Положення, такі судові справи та матеріали підлягають автоматизованому розподілу за правилами, визначеними Засадами використання автоматизованої системи документообігу суду."

5. Доповнити Положення пунктом 4.7. наступного змісту:

"4.7. Положення підпунктів 2.3.31, 2.3.33, 2.3.37, 2.3.39, 2.3.42, 2.3.48, 2.3.53, 2.3.54, 2.3.59 пункту 2.3, підпункту 2.5.6 пункту 2.5, підпункту 2.6.4 пункту 2.6 щодо роздрукування протоколів автоматизованого розподілу судової справи між суддями, автоматичного визначення складу колегії, автоматичного визначення запасного судді, заміни основного судді запасним суддею, автоматичного визначення слідчого судді, передачі судової справи раніше визначеному судді, повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями, повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді, щодо неможливості автоматизованого розподілу судових справ між суддями, визначення основних та запасних присяжних, визначення народних засідателів не застосовуються у випадку прийняття суддею (суддею доповідачем) рішення про формування та зберігання судової справи в електронній/змішаній формі. Відповідні протоколи зберігаються як електронні документи."

З порівняльною таблицею змін, можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

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