Поріг для кримінальної відповідальності чиновників за недостовірне декларування збільшено з 1,5 млн до 2,2 млн грн

Верховна Рада прийняла закон, який підвищила поріг недостовірного декларування для кримінальної відповідальності посадовців з 1,5 млн до 2,2 млн грн.

Фото: rada.gov.ua

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Парламент прийняв в цілому як закон законопроект 13271-1, яким підвищив поріг для кримінальної відповідальності посадовців за недостовірне декларування.

Так, за поки чинним законодавством (до змін) передбачено, що відповідальність за статтею 172-6 КУпАП за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації посадовцем стосовно майна або іншого вартісного об’єкта декларування настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 302 800 грн до 1 514 000 грн.

Тобто, адміністративна відповідальність за ст. 172-6 Кодексу про адміністративні правопорушення «Порушення вимог фінансового контролю» настає за помилку чи брехню у декларації на суму до 1,5 млн грн.

Все, що вище 1,5 млн грн – це нині поріг для кримінальної відповідальності за статтею 366-2 КК «Декларування недостовірної інформації».

Прийнятим законом 13271-1 передбачено, що адміністративним правопорушенням є помилка чи брехня у декларації на суму від 454 200 до 2 271 000 грн.

А все, що вище 2,27 млн грн – це поріг для настання кримінальної відповідальності.

Отже, для посадовців збільшили суму, на яку вони можуть «помилитися».

Слід зауважити, що перед прийняттям закону відбулися обговорення у Комітеті ВР з питань правоохоронної діяльності за участі голови Комітету ВР з питань антикорупційної політики, представників НАБУ, САП, ВАКС, Офісу Генпрокурора.

Щодо підняття порогів за статтею 366-2 КК, представник НАБУ Євген Токарь зазначив, що НАБУ просить підтримати версію з підняттям порогу від 750 ПМ, тобто від 1,5 млн до 2,2 млн. «Це відповідає певному знеціненню національної валюти, подорожчанню життя і це можна врахувати, навіть попри те, що це може призвести до закриття деяких кримінальних проваджень», зазначив він. Концептуально підтримав законопроект і заступник керівника САП Андрій Синюк.

Натомість законом було вирішено понизити суму для відповідальності за незаконне збагачення.

Нині (до змін) відповідальність за статтею 368-5 (незаконне збагачення) настає у разі набуття посадовцем активів, вартість яких більше ніж на 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи. Тобто, активів на суму більше 9 841 000 грн.

Змінами встановлено, що відповідальність за незаконне збагачення настає у разі набуття активів, вартість яких більше ніж на 3000 прожиткових мінімумів перевищує її законні доходи. Тобто, на 9 084 000 грн.

Таким чином, межа відповідальності за незаконне збагачення буде понижена порівняно з чинною редакцією на 757 тисяч грн.

Крім того, примітку до цієї статті, яка визначає, хто є особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, пропонується розширити.

Так, наразі такими є особами є особи, зазначені у пункті 1 ч. 1 статті 3 Закону «Про запобігання корупції». Пропонується, щоб такими особами також вважалися голови та члени експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи, а також голови, їх заступники, члени та секретарі позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій.

Отже, уточнюється, що члени ВЛК та колишніх МСЕК також є суб’єктами покарання за незаконне збагачення.

Крім того, прийнятим законом змінено умови підслідності НАБУ у пункті 2 ч. 5 ст. 216 КПК.

А саме, встановлено, що детективи НАБУ здійснюють розслідування, якщо розмір предмета кримінального правопорушення, передбаченого статтями 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 368, 369, 369-2 КК, у 500 і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на час вчинення кримінального правопорушення, а також предмет кримінального правопорушення або розмір завданої шкоди у кримінальних правопорушеннях, передбачених статтями 191, 206-2, 209, 210, 211, 364, 410 КК, у 5 тисяч і більше разів (наразі – у 2 тисячі і більше – прим. ред.) перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на час вчинення кримінального правопорушення (якщо кримінальне правопорушення вчинено службовою особою державного органу, правоохоронного органу, військового формування, органу місцевого самоврядування, суб’єкта господарювання, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50%).

Таким чином, за статтею 191 КК та іншими, визначеними вище, НАБУ буде здійснювати розслідування, якщо предмет злочину більше 15,14 млн грн, а не 6 млн, як зараз.

Перехідні положення КПК пропонується доповнити нормою про те, що досудове розслідування кримінальних правопорушень, відомості щодо яких внесені до ЄРДР та які перебувають у провадженні НАБУ або БЕБ станом на день набрання чинності як законом законопроектом 13271-1 продовжують здійснювати детективи НАБУ або БЕБ.

Автор: Наталя Мамченко

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