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У кабінеті судді з Івано-Франківської області виявили записуючий пристрій

14:37, 4 жовтня 2023
Пристрій для негласного отримання інформації було встановлено у телевізорі, який стояв у кабінеті судді.
У кабінеті судді з Івано-Франківської області виявили записуючий пристрій
Фото ілюстративне, джерело фото: pulti.ua
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Суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області Олег Мигович повідомив, що у телевізорі, який знаходився у його робочому кабінеті, було виявлено спеціальний технічний засіб для негласного отримання інформації. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Засіб виявив майстер під час ремонту, після того як через майже рік користування телевізор вийшов з ладу.

За вказаними фактами суддя звернувся до Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області та повідомив про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 359 Кримінального кодексу України – незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації.

Матеріали за його заявою зареєстровані та направлені до Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області для прийняття рішення. Наразі перевірку повідомлених обставин здійснюють правоохоронні органи.

На переконання судді незаконне збирання інформації шляхом встановлення в його службовому кабінеті спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації є втручанням у здійснення правосуддя та проявом неповаги до суду.

«Випадки, що мають ознаки кримінальних правопорушень, повинні бути належним чином досліджені правоохоронними органами, а винні особи – притягнуті до передбаченої законом відповідальності.

З огляду на вказане ВРП вирішила звернутися до Офісу Генерального прокурора щодо надання інформації про розкриття та розслідування злочину у кримінальному провадженні за фактами, повідомленими суддею Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області Олегом Миговичем», - зазначили у ВРП.

Як вже неодноразово повідомляла «Судово-юридична газета», випадки, коли в кабінетах суддів чи в приміщеннях судів знаходять пристрої для негласного отримання інформації, є непоодинокими. Зокрема, такі випадки неодноразово фіксувалися у 2020-2021 роках. Зазвичай, судді підозрювали в таких інцидентах поліцію, СБУ та НАБУ.

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