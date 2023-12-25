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  1. Суд інфо

Технічний аудит модулів ЄСІТС завершено: подробиці

20:29, 25 грудня 2023
Спеціалісти проаналізували документацію, технічну характеристику та дані діючих модулів ЄСІТС.
Технічний аудит модулів ЄСІТС завершено: подробиці
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У понеділок, 25 грудня, Державна судова адміністрація України повідомила про завершення технічного аудиту підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Консалтингова компанія проаналізувала документацію, технічну характеристику та дані діючих підсистем (модулів) ЄСІТС.

«Під час перевірки був використаний підхід з урахуванням міжнародних стандартів і кращих світових практик», - заявили у ДСА.

Проведена комплексна оцінка технічних аспектів існуючих систем, аналіз прогалин, метадані та обмін даними, статистика даних, їх розмір, обсяг, якість, цілісність і повнота, а також варіанти інтеграції систем, які були проаналізовані в порівнянні з вимогами стандартів, вимогами безпеки та регуляторними вимогами.

Особливу увагу було приділено оцінці ризиків та запланованому збільшенню навантаження на систему.

«По завершенню технічного аудиту були підготовлені рекомендації, виконання яких сприяло б забезпеченню вимог, передбачених положеннями Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язковості реєстрації та використання електронних кабінетів в ЄСІТС або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами”, а також рекомендації для оновлення концепції ЄСІТС, покращення функціонування та безпеку поточної конфігурації», - повідомили у ДСА.

Нагадаємо, керівник ДП «Центр судових сервісів» Мартин Герасим пояснив, чому створення ЄСІТС стикнулося з проблемами, під час співбесіди на посаду заступника голови ДСА.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», згідно з початковою концепцією ЄСІТС мала бути «хмарною» системою. Зокрема, це означає, що справи мали б розглядатися та передаватися за інстанціями в електронній формі, авторозподіл справ і матеріалів між суддями – здійснюватись не в окремих судах, де є ризики для зловживань, а в єдиному дата-центрі, де акумулюватимуться всі дані. Учасники справ і самі судді могли б бачити всі необхідні для роботи матеріали у своєму електронному профілі, у тому числі, з дому.

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