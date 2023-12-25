Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Марьяна Безуглая заявила, что можно было бы ротировать тех, кто долго находится в тылу

По словам Марьяны Безуглой, можно было бы ротировать тысячи тех лиц, которые служат в тылу, но в законопроекте эту норму предлагают убрать.

Сообщения о подозрении отличается от обвинительного акта в части даты совершения преступления, - Верховный Суд решил, допустимо ли это

Различное по содержанию изложение в письменном уведомлении о подозрении и обвинительном акте фактических обстоятельств уголовного правонарушения в части даты совершения противоправного деяния никак не свидетельствует о нарушении требований уголовного процессуального закона.

На должности судей апелляционных судов претендуют уже 202 кандидата

Больше всего желающих – стать судьями уголовной специализации

По примеру судебных повесток через мессенджеры или смс: каким образом могут рассылать электронные уведомления военнообязанным

Электронные уведомления военнообязанным не будут рассылать в Дії, но ничто не мешает делать это через мессенджеры или смс по примеру судебных повесток.

Если подозреваемая судья находится в Крыму, объявление в международный розыск не требуется, — Верховный Суд

Адвокат экс-судьи Севастопольского апелляционного хозяйственного суда, которая на конкурсной основе была назначена на должность «судьи» на оккупированной территории АРК и продолжила «осуществлять правосудие» от имени рф, считал, что для соблюдения процедуры ее нужно было объявить в международный розыск.

  1. Суд инфо

Технический аудит модулей ЕСИТС завершен: подробности

20:29, 25 декабря 2023
Специалисты проанализировали документацию, техническую характеристику и данные действующих модулей ЕСИТС.
Технический аудит модулей ЕСИТС завершен: подробности
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В понедельник, 25 декабря, Государственная судебная администрация сообщила о завершении технического аудита подсистем (модулей) Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Консалтинговая компания проанализировала документацию, техническую характеристику и данные действующих подсистем (модулей) ЕСИТС.

«В ходе проверки был использован подход с учетом международных стандартов и лучших мировых практик», - сообщили в ГСА.

Проведена комплексная оценка технических аспектов существующих систем, анализ пробелов, метаданные и обмен данными, статистика данных, их размер, объем, качество, целостность и полнота, а также варианты интеграции систем, проанализированных по сравнению с требованиями стандартов, требованиями безопасности и регуляторными требованиями.

Особое внимание было уделено оценке рисков и планируемому увеличению нагрузки на систему.

«По завершению технического аудита были подготовлены рекомендации, выполнение которых способствовало бы обеспечению требований, предусмотренных положениями Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обязательности регистрации и использования электронных кабинетов в ЕСИТС или ее отдельной подсистеме (модули), обеспечивающей обмен документами», а также рекомендации по обновлению концепции ЕСИТС, улучшению функционирования и безопасности текущей конфигурации», - сообщили в ГСА.

Напомним, руководитель ГП «Центр судебных сервисов» Мартын Герасим объяснил, почему создание ЕСИТС столкнулось с проблемами, во время собеседования на должность зампредседателя ГСА.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», згідно з початковою концепцією ЄСІТС мала бути «хмарною» системою. Зокрема, це означає, що справи мали б розглядатися та передаватися за інстанціями в електронній формі, авторозподіл справ і матеріалів між суддями – здійснюватись не в окремих судах, де є ризики для зловживань, а в єдиному дата-центрі, де акумулюватимуться всі дані. Учасники справ і самі судді могли б бачити всі необхідні для роботи матеріали у своєму електронному профілі, у тому числі, з дому.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Софія Чорна
    Софія Чорна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Ніна Вербицька
    Ніна Вербицька
    заступник голови П'ятого апеляційного адміністративного суду