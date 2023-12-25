Технический аудит модулей ЕСИТС завершен: подробности

Специалисты проанализировали документацию, техническую характеристику и данные действующих модулей ЕСИТС.

В понедельник, 25 декабря, Государственная судебная администрация сообщила о завершении технического аудита подсистем (модулей) Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Консалтинговая компания проанализировала документацию, техническую характеристику и данные действующих подсистем (модулей) ЕСИТС.

«В ходе проверки был использован подход с учетом международных стандартов и лучших мировых практик», - сообщили в ГСА.

Проведена комплексная оценка технических аспектов существующих систем, анализ пробелов, метаданные и обмен данными, статистика данных, их размер, объем, качество, целостность и полнота, а также варианты интеграции систем, проанализированных по сравнению с требованиями стандартов, требованиями безопасности и регуляторными требованиями.

Особое внимание было уделено оценке рисков и планируемому увеличению нагрузки на систему.

«По завершению технического аудита были подготовлены рекомендации, выполнение которых способствовало бы обеспечению требований, предусмотренных положениями Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обязательности регистрации и использования электронных кабинетов в ЕСИТС или ее отдельной подсистеме (модули), обеспечивающей обмен документами», а также рекомендации по обновлению концепции ЕСИТС, улучшению функционирования и безопасности текущей конфигурации», - сообщили в ГСА.

Напомним, руководитель ГП «Центр судебных сервисов» Мартын Герасим объяснил, почему создание ЕСИТС столкнулось с проблемами, во время собеседования на должность зампредседателя ГСА.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», згідно з початковою концепцією ЄСІТС мала бути «хмарною» системою. Зокрема, це означає, що справи мали б розглядатися та передаватися за інстанціями в електронній формі, авторозподіл справ і матеріалів між суддями – здійснюватись не в окремих судах, де є ризики для зловживань, а в єдиному дата-центрі, де акумулюватимуться всі дані. Учасники справ і самі судді могли б бачити всі необхідні для роботи матеріали у своєму електронному профілі, у тому числі, з дому.

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