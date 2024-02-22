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  1. Суд інфо

ВККС рекомендувала призначити на посади суддів 9 переможців конкурсу

13:39, 22 лютого 2024
Комісія провела співбесіди із 11 переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів.
ВККС рекомендувала призначити на посади суддів 9 переможців конкурсу
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У середу, 21 лютого, Вища кваліфікаційна комісія суддів проводила співбесіди із 11 переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного 14 вересня 2023 року. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами співбесіди Комісія вирішила рекомендувати призначити:

Семенюка Андрія Степановича на посаду судді Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області;

Давидчука Дмитра Павловича на посаду судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області;

Ковальчук Тетяну Миколаївну на посаду судді Автозаводського районного суду міста Кременчука Полтавської області;

Стрільчук Людмилу Михайлівну на посаду судді Срібнянського районного суду Чернігівської області;

Чернявську Ірину Геннадіївну на посаду судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області;

Рижко Ганну Олексіївну на посаду судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області;

Шамраєва Максима Євгеновича на посаду судді Дзержинського районного суду міста Харкова;

Дряхлова Євгенія Олександровича на посаду судді Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області;

Бушанську Оксану Володимирівну на посаду судді Баглійського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області.

Відкладено проведення співбесіди з Іщенком Олександром Петровичем та Коломійцем Володимиром Михайловичем.

Раніше ми писали, що ВККС рекомендувала призначити на посади суддів 8 переможців конкурсу.

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