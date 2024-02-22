ВККС рекомендовала назначить на должности судей 9 победителей конкурса

Комиссия провела собеседования с 11 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов.

В среду, 21 февраля, Высшая квалификационная комиссия судей проводила собеседования с 11 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам собеседования Комиссия решила рекомендовать назначить:

Семенюка Андрея Степановича в должность судьи Володарско-Волынского районного суда Житомирской области;

Давыдчука Дмитрия Павловича на должность судьи Прилукского горрайонного суда Черниговской области;

Ковальчук Татьяну Николаевну на должность судьи Автозаводского районного суда Кременчуга Полтавской области;

Стрельчук Людмилу Михайловну на должность судьи Срибнянского районного суда Черниговской области;

Чернявскую Ирину Геннадиевну на должность судьи Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области;

Рыжко Анну Алексеевну на должность судьи Белоцерковского горрайонного суда Киевской области;

Шамраева Максима Евгеньевича на должность судьи Дзержинского районного суда города Харькова;

Дряхлова Евгения Александровича на должность судьи Крюковского районного суда города Кременчуга Полтавской области;

Бушанскую Оксану Владимировну на должность судьи Баглийского районного суда Днепродзержинска Днепропетровской области.

Отложено проведение собеседования с Ищенко Александром Петровичем и Коломийцем Владимиром Михайловичем.

Ранее сообщалось, что ВККС рекомендовала назначить на должности судей 8 победителей конкурса.

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