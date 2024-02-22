Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Парламент принял закон о реформе корпоративного управления юридических лиц, акционером которых является государство

Законопроект 5593-д о реформе корпоративного управления был в «Плане реформ от Белого дома».

Верховная Рада приняла закон об аграрных нотах, которым внесла изменения в Гражданский кодекс, ГПК и ХПК

Новый закон излагает в новой редакции норму Гражданского кодекса о ценных бумагах как объектах гражданских прав.

Комиссию по рынкам капитала и организованным товарным рынкам наделят полномочиями правоохранительного органа – Рада приняла закон

По новому закону по письменному согласованию с Председателем Комиссии можно будет обращаться в административный суд с заявлением о наложении ареста на имущество, в частности, финансовые инструменты и средства.

Верховная Рада одобрила законопроект об ограничении для военнослужащих на распространение определенной информации в соцсетях

Он предусматривает, что военнослужащие не имеют права распространять в медиа и соцсетях информацию, позволяющую определить геопространственные данные о военных объектах, воинских частях и военнослужащих.

За лоббирование без регистрации в Реестре прозрачности будут штрафовать до 1700 грн

Протоколы за нарушение правил лоббирования будет составлять НАПК.

  1. Суд инфо

ВККС рекомендовала назначить на должности судей 9 победителей конкурса

13:39, 22 февраля 2024
Комиссия провела собеседования с 11 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов.
ВККС рекомендовала назначить на должности судей 9 победителей конкурса
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 21 февраля, Высшая квалификационная комиссия судей проводила собеседования с 11 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам собеседования Комиссия решила рекомендовать назначить:

Семенюка Андрея Степановича в должность судьи Володарско-Волынского районного суда Житомирской области;

Давыдчука Дмитрия Павловича на должность судьи Прилукского горрайонного суда Черниговской области;

Ковальчук Татьяну Николаевну на должность судьи Автозаводского районного суда Кременчуга Полтавской области;

Стрельчук Людмилу Михайловну на должность судьи Срибнянского районного суда Черниговской области;

Чернявскую Ирину Геннадиевну на должность судьи Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области;

Рыжко Анну Алексеевну на должность судьи Белоцерковского горрайонного суда Киевской области;

Шамраева Максима Евгеньевича на должность судьи Дзержинского районного суда города Харькова;

Дряхлова Евгения Александровича на должность судьи Крюковского районного суда города Кременчуга Полтавской области;

Бушанскую Оксану Владимировну на должность судьи Баглийского районного суда Днепродзержинска Днепропетровской области.

Отложено проведение собеседования с Ищенко Александром Петровичем и Коломийцем Владимиром Михайловичем.

Ранее сообщалось, что ВККС рекомендовала назначить на должности судей 8 победителей конкурса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Городовенко
    Віктор Городовенко
    суддя Конституційного Суду України
  • Валерій Сагайдак
    Валерій Сагайдак
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Андрій Кирилюк
    Андрій Кирилюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова