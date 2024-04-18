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ВРП внесе Зеленському подання про призначення 16 суддів до місцевих судів

13:37, 18 квітня 2024
За результатами розгляду рекомендацій ВККС Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові подань про призначення суддів.
ВРП внесе Зеленському подання про призначення 16 суддів до місцевих судів
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У четвер, 18 квітня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України про призначення суддів на посади до місцевих судів. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Серед них:

Банах Олени Леонтіївни – на посаду судді Деснянського районного суду міста Києва;

Гайворонського Олександра Віталійовича – на посаду судді Нововолинського міського суду Волинської області;

Дребот Ірини Ярославівни – на посаду судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська;

Мартинцової Ірини Олександрівни – на посаду судді Васильківського міськрайонного суду Київської області;

Москаленко Інни Олександрівни – на посаду судді Южного міського суду Одеської області;

Тарасюка Андрія Миколайовича – на посаду судді Дубровицького районного суду Рівненської області;

Бражник Наталії Миколаївни – на посаду судді Броварського міськрайонного суду Київської області;

Вітюка Романа Васильовича – на посаду судді Київського районного суду міста Харкова;

Іваницької Ірини Валеріївни – на посаду судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська;

Кіндера В’ячеслава Анатолійовича – на посаду судді Київського районного суду міста Харкова;

Костенко Євгенії Костянтинівни – на посаду судді Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;

Анікушина Віталія Миколайовича – на посаду судді Броварського міськрайонного суду Київської області;

Гринь Оксани Олександрівни – на посаду судді Новосанжарського районного суду Полтавської області;

Лідовець Тетяни Миколаївни – на посаду судді Хорольського районного суду Полтавської області;

Мусієнко Мар’яни Богданівни – на посаду судді Віньковецького районного суду Хмельницької області;

Рудалєвої Лесі Вікторівни – на посаду судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області.

Під час попереднього розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не виявлено відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ та яким Комісія не дала належної оцінки у межах процедури кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидатів, що свідчили б про невідповідність кандидатів критерію доброчесності чи професійної етики.

За результатами розгляду рекомендацій Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подань про призначення суддів.

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