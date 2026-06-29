Суддю Богдана Базарника обрали головою Нетішинського міського суду

Богдан Базарник очолив Нетішинський міський суд Хмельницької області.

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У Нетішинському міському суді Хмельницької області відбулися збори суддів, під час яких було розглянуто питання про обрання голови суду.

За результатами таємного голосування головою Нетішинського міського суду Хмельницької області обрано суддю Богдана Базарника.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», голова місцевого суду обирається суддями цього суду строком на три роки, але не довше ніж на строк повноважень судді.

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