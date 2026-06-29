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Суддю Богдана Базарника обрали головою Нетішинського міського суду

17:30, 29 червня 2026
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Богдан Базарник очолив Нетішинський міський суд Хмельницької області.
Суддю Богдана Базарника обрали головою Нетішинського міського суду
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У Нетішинському міському суді Хмельницької області відбулися збори суддів, під час яких було розглянуто питання про обрання голови суду.

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За результатами таємного голосування головою Нетішинського міського суду Хмельницької області обрано суддю Богдана Базарника.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», голова місцевого суду обирається суддями цього суду строком на три роки, але не довше ніж на строк повноважень судді.

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суд суддя

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