Судью Богдана Базарника избрали председателем Нетишинского городского суда

Богдан Базарник возглавил Нетишинский городской суд Хмельницкой области.

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В Нетешинском городском суде Хмельницкой области состоялось собрание судей, в ходе которого был рассмотрен вопрос об избрании председателя суда.

По результатам тайного голосования председателем Нетишинского городского суда Хмельницкой области избран судья Богдан Базарник.

Согласно Закону Украины «О судоустройстве и статусе судей», председатель местного суда избирается судьями этого суда сроком на три года, но не дольше срока полномочий судьи.

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