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Судью Богдана Базарника избрали председателем Нетишинского городского суда

17:30, 29 июня 2026
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Богдан Базарник возглавил Нетишинский городской суд Хмельницкой области.
Судью Богдана Базарника избрали председателем Нетишинского городского суда
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В Нетешинском городском суде Хмельницкой области состоялось собрание судей, в ходе которого был рассмотрен вопрос об избрании председателя суда.

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По результатам тайного голосования председателем Нетишинского городского суда Хмельницкой области избран судья Богдан Базарник.

Согласно Закону Украины «О судоустройстве и статусе судей», председатель местного суда избирается судьями этого суда сроком на три года, но не дольше срока полномочий судьи.

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суд судья

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