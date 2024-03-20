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Через ревнощі напав з ножем на жінку та отримав покарання за незакінчений замах на вбивство: апеляційний суд перекваліфікував дії чоловіка

14:38, 20 березня 2024
Суд частково задовольнив апеляційну скаргу адвоката та перекваліфікував дії обвинуваченого у незакінченому замаху на умисне вбивство на заподіяння тяжкого тілесного ушкодження.
Через ревнощі напав з ножем на жінку та отримав покарання за незакінчений замах на вбивство: апеляційний суд перекваліфікував дії чоловіка
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Апеляційний суд змінив вирок Чемеровецького районного суду Хмельницької області: перекваліфікував дії обвинуваченого у незакінченому замаху на умисне вбивство на заподіяння тяжкого тілесного ушкодження та призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі. Таким чином ХАС частково задовольнив апеляційну скаргу його захисника. Про це повідомляє пресслужба апеляційного суду. 

За вироком 12 квітня 2023 року у с. Летава Кам’янець-Подільського району під час словесної суперечки зі своєю співмешканкою 31-річний чоловік штовхнув її на підлогу та вдарив ножем у шию. Жінку врятував сусід, котрий прибіг на допомогу та відтягнув кривдника.

Медики діагностували у неї ножове проникаюче поранення шиї та різані рани правої кисті, травми м’яза й сухожилка пальця на ній, що у сукупності призвели до настання шоку важкого ступеня – тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя у момент заподіяння.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю, проте запевнив, що не хотів убивати співмешканку – лише залякати, аби та зізналася, з ким провела вечір.

Потерпіла розповіла, що того дня повернулася додому близько опівночі з букетом квітів та подарунками. Співмешканець почав з’ясовувати, де вона була. У ході сварки штовхнув її на підлогу, сів на неї й весь час повторював: «Хто він?» Згодом взяв ніж і приклав їй до шиї. Вона схопилася за лезо та намагалася його вирвати, як відчула біль у шиї.

Свідком сімейної сварки стала сусідка, котра того вечора приглядала за малим сином потерпілої. Спочатку вона намагалася сама відтягнути нападника та після невдалої спроби покликала на допомогу свого чоловіка.

Той підтвердив – того вечора застав сусідів на підлозі: чоловік тримав жінку за руки й намагався дотягнутися до її телефона, ножа на той момент у нього не було, погроз убивством теж чув. Стягнувши сусіда, вивів його у коридор, де заспокоював. Тим часом потерпіла дзвонила до родичів. Рани не бачив, бо кофта прикривала її шию.

Місцевий суд визнав чоловіка винним у пред`явленому обвинуваченні в незакінченому замаху на умисне вбивство (ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115  Кримінального кодексу України) та засудив до 7 років ув’язнення.

Його захисник подав апеляційну скаргу на вирок: просив перекваліфікувати дії підзахисного на погрозу убивством (ч. 1 ст. 129 КК України) та необережне тяжке тілесне ушкодження (ст. 128 КК України), призначити йому покарання у виді 1 року 2 місяців обмеження волі й звільнити з-під варти в залі суду як такого, що відбув призначене йому покарання.

На думку колегії суддів апеляційного суду, доказів, які б давали підстави стверджувати, що  обвинувачений мав прямий умисел на вбивство потерпілої, у матеріалах кримінального провадження немає. Тому ХАС частково погодився з вимогами апеляційної скарги щодо перекваліфікації його дій, проте уважаючи, що вони повністю охоплюються диспозицією ч. 1 ст. 121 КК України, як умисні тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя в момент заподіяння.

Доводи захисника про необережність дій його підзахисного, мовляв, у ході боротьби з чоловіком, намагаючись відвести ніж від шиї, жінка потягнула його за лезо й порізала собі шию та руки – апеляційний суд відхилив.

«Як убачається з досліджених доказів, обвинувачений умисно приставив кухонний ніж до життєво важливого органу – шиї потерпілої, прикладав певну силу, в той час, коли потерпіла відтягувала ніж за лезо, відповідно усвідомлював суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачав суспільно небезпечні наслідки у виді спричинення тілесних ушкоджень і бажав їх настання. Доказів того, що він погрожував вбивством потерпілій, колегією суддів не встановлено», – зазначив апеляційний суд.

З ухвалою апеляційного суду у справі № 687/644/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

 

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