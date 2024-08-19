Сільгоспкооператив повинен повернути земельну ділянку власнику, який не підписував договір оренди: деталі справи

Власник 2 га землі звернувся з позовом про усунення перешкод у користуванні цією земельною ділянкою шляхом її повернення, а також скасування рішення державного реєстратора про реєстрацію договору оренди землі.

Хмельницький апеляційний суд постановив усунути перешкоди власнику в користуванні земельною ділянкою шляхом повернення її з незаконного володіння сільськогосподарського кооперативу.

Таку постанову ХАС ухвалив за результатами розгляду апеляційної скарги землевласника на рішення Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області. Про це повідомляє пресслужба апеляційного суду.

За рішенням, до суду звернувся власник 2 га землі з позовом про усунення перешкод у користуванні цією земельною ділянкою шляхом її повернення, а також скасування рішення державного реєстратора про реєстрацію договору оренди землі. Він пояснив, що ця ділянка перебуває у користуванні СГК «Решнівецький» за договором оренди землі від лютого 2017 року, строк оренди на його підставі – 10 років.

Чоловік запевнив, що сільськогосподарський кооператив користується його землею без правових підстав, поза його волею, оскільки він не укладав з ним договору оренди та не підписував його, тому просив задовольнити заявлені позовні вимоги.

Місцевий суд у задоволенні позову відмовив. Власник землі оскаржив рішення до апеляційного суду.

Колегія суддів апеляційного суду звернула увагу, що за висновком судової почеркознавчої експертизи підпис від імені орендодавця (апелянта) в договорі оренди землі з СГК «Решнівецький» виконав не він, а інша особа.

Відповідно сторони не досягли згоди щодо істотних умов договору оренди земельної ділянки, зокрема строку його дії, розміру та порядку виплати орендної плати, відповідальності за її несплату тощо, тому такий правочин у формі договору оренди земельної ділянки є неукладеним, тобто таким, що не відбувся, а наведені в ньому умови не є такими, що регулюють спірні відносини, уважає апеляційний суд.

Факт отримання власником плати за користування його земельною ділянкою, на що зауважив місцевий суд, на думку ХАС, не свідчить про те, що він прийняв усі істотні умови договору оренди земельної ділянки, а лише підтверджує його згоду на оплатне користування кооперативом його земельною ділянкою та отримання за це відповідної плати без визначення інших істотних умов договору, які передбачені ст. 15 Закону України «Про оренду землі» і за змістом мають бути обов`язково погоджені сторонами в письмовій формі.

«Тому за умов не підписання позивачем договору оренди земельної ділянки немає підстав стверджувати, що між сторонами було погоджено всі істотні умови договору оренди земельної ділянки, а отримання плати за користування земельною ділянкою при не укладенні договору оренди не свідчить про схвалення орендодавцем умов договору оренди в цілому», – йдеться у постанові апеляційного суду.

За результатами перегляду провадження апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу частково: скасував рішення суду першої інстанції й частково задовольнив позов, постановивши усунути перешкоди апелянту в користуванні земельною ділянкою шляхом повернення її з незаконного володіння сільськогосподарського кооперативу.

У задоволенні позовних вимог про скасування рішення державного реєстратора речових прав на нерухоме майно про реєстрацію договору оренди землі колегія суддів відмовила у зв`язку з обранням позивачем неналежного способу захисту.

З постановою апеляційного суду у справі № 683/197/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.