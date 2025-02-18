Порядок звільнення особи від відбування призначеного їй покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку — висновок ОП ККС ВС

Верховний Суд зазначає, що строк виконання обвинувального вироку, за винятком випадків, передбачених ч. 6 ст. 80 КК України, має певний термін, після спливу якого держава не може застосовувати обмеження до особи за цим вироком.

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Об’єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду зробила висновок про порядок звільнення особи від відбування призначеного їй покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку.

Закінчення встановлених у частинах 1, 2 ст. 80 КК України строків давності виконання обвинувального вироку є підставою для звільнення засудженого від відбування призначеного йому цим вироком покарання з урахуванням положень частин 3 і 4 цієї статті.

Покарання, строк давності виконання якого сплив відповідно до положень ст. 80 КК України, не може бути приєднано до покарання, призначеного за новим вироком, при вирішенні питання про призначення покарання за сукупністю вироків відповідно до ст. 71 КК України.

Суд у конкретному кримінальному провадженні може ухвалити рішення щодо звільнення особи від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку за наявності для цього підстав, передбачених ст. 80 КК України, не лише в порядку статей 537, 539 КПК України, а й за наслідками розгляду справи, про що має бути зазначено в резолютивній частині рішення.

Таких висновків дійшла об’єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду за результатами розгляду справи № 229/207/24.

Відповідно до обставин провадження місцевий суд 12 лютого 2024 року засудив обвинуваченого за ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 309 КК України та на підставі частин 1, 4 ст. 71 КК України за сукупністю вироків, шляхом часткового приєднання до покарання за цим вироком невідбутої частини покарання за вироком від 27 вересня 2021 року у виді 166 годин громадських робіт.

Апеляційний суд виключив зі вступної частини вироку посилання на судимість обвинуваченого за вироком від 27 вересня 2021 року та посилання на призначення йому остаточного покарання на підставі ст. 71 КК України.

У касаційній скарзі прокурор зазначав, що апеляційний суд, приймаючи рішення щодо застосування ст. 80 КК України в цьому кримінальному провадженні, залишив поза увагою те, що відсутні рішення суду, постановлені в порядку статей 537, 539 КПК України, про звільнення обвинуваченого від відбування покарання, призначеного попереднім вироком від 27 вересня 2021 року, а також відомості про відбуття вказаного покарання.

Залишаючи без зміни ухвалу апеляційного суду, ОП ККС ВС вказала, що строк виконання обвинувального вироку, за винятком випадків, передбачених ч. 6 ст. 80 КК України, має певний термін, після спливу якого держава не може застосовувати обмеження до особи за цим вироком. Застосування ст. 80 КК України вимагає дослідження та встановлення судом терміну, протягом якого обвинувальний вирок не виконувався, збігу строку давності його виконання та відсутності фактів, які є підставою зупинення або переривання цих строків, передбачених частинами 3 та 4 цієї статті.

Отже, суд, ухвалюючи рішення щодо нового обвинувачення особи на стадії судового розгляду, встановивши підстави, передбачені ст. 80 КК України, може прийняти рішення щодо звільнення особи від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання попереднього обвинувального вироку та відповідних правових наслідків цього (справа № 229/207/24).

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