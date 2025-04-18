Суд не знайшов підстав для скасування податкового штрафу за несвоєчасне подання звітності

Податкова провела перевірку ТОВ через несвоєчасне подання звіту про контрольовані операції та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній за 2021 рік, в результаті чого було складено акт про порушення строків і накладено штраф.

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П’ятий апеляційний адміністративний суд відхилив скаргу товариства, яке вимагало визнати незаконним рішення ДПС в Одеській області про штраф за несвоєчасне подання звітності та залишив без змін рішення Одеського окружного адміністративного суду, який раніше відмовив у задоволенні позову. Про це повідомляє податкова служба в Одеській області.

Фахівцями ДПС проведена документальна позапланова виїзна перевірка ТОВ з питань несвоєчасного подання звіту про контрольовані операції за 2021 рік та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній за 2021 рік.

За результатами перевірки складено акт від 03.07.2023, яким зафіксовано порушення ТОВ пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) в частині порушення строків подання звіту про контрольовані операції за 2021 рік і подання повідомлення про участь у міжнародній групі компаній за 2021 рік та 10.08.2023 прийнято оскаржувані повідомлення-рішення щодо застосування штрафних санкцій у розмірі 34 тис грн. за кожне порушення на підставі п. 120.6 ст. 120 ПКУ.

Позивач наполягав на тому, що ним вжито залежні від нього дії для подання звіту про контрольовані операції та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній, однак з незалежних від товариства причин, направлений контролюючому органу лист не прийнятий останнім, внаслідок чого прийняті спірні податкові повідомлення-рішення.

Приписами пп. 39.2.1.7 п.п.39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ визначено, що господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 (крім операцій, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні) і 39.2.1.5 цього підпункту, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 млн грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;

обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 млн. грн (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

В свою чергу порядок складення та подання звітності для податкового контролю визначено п. 39.4 ст. 39 ПКУ.

Відповідно до пп. 39.4.1, 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 ПКУ (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин), для цілей податкового контролю за трансфертним ціноутворенням звітним періодом є календарний рік.

Платники податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції, зобов`язані подавати до 1 жовтня року, що настає за звітним, звіт про контрольовані операції та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній.

Звіт про контрольовані операції та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній подаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, засобами електронного зв`язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та «Про електронні довірчі послуги».

Таким чином, положення пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 ПКУ зобов`язують платників податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції, подавати до 1 жовтня року, що настає за звітним, звіт про контрольовані операції та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній.

У разі ж неподання або несвоєчасного подання звітів та повідомлень до платника податків застосовується штрафна (фінансова) санкція у розмірах, визначених Податковим кодексом України.

Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній та звіт про контрольовані операції за 2021 рік подані ТОВ 15.10.2022, що не заперечується останнім, тобто поза встановлений строк для подання такого повідомлення, у зв`язку із чим контролюючим органом застосовані до позивача штрафні санкції.

Позивач указує, що він своєчасно, 30.09.2022, подав звіт про контрольовані операції та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній за 2021 рік, що підтверджується протоколом відправки звіту з програми MEDOC.

Суд дослідив наданий товариством протокол від 30.09.2022, з’ясував, що час відправки звіту - 18:03 та зазначив, що Законом України 15.03.2022 № 2120-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ Перехідних положень ПКУ був доповнений пп. 69.12-69.21.

Відповідно до пп. 69.18 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ Перехідних положень ПКУ тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, з метою захисту прав платників, збереження та захисту даних надання електронних сервісів та приймання електронних документів від платників податків здійснюються у робочі дні з 8 години до 18 години.

Позаяк, згідно протоколу відправки звіту з програми MEDOC звіт поданий товариством 30.09.2022 о 18:03, (тобто після спливу робочого часу).

Відповідаючи на довід платника про звільнення його від відповідальності на підставі п.52-1 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ (ковідні обмеження), суд зазначив, що з урахуванням положень Законів України від 17.03.2020 № 533- IX, від 30.03.2020 № 540-IX, від 13.05.2020 № 591-ІХ, від 03.03.2022 №2118-IX, від 24.03.2022 №2142-IX, від 12.05.2022 №2260-IX, якими вносились зміни до ПКУ, Постанов КМУ від 11.03.2020 №211, від 27.06.2023 №651, Указів Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022 та Указів Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», з 27.05.2022 законодавцем поновлено для платників податків, які мають можливість виконати свої зобов`язання, перебіг строку для подання звітності, передбаченої ПКУ та передбачено можливість застосування контролюючим органом до платників податків, які не виконали такого обов`язку, штрафних санкцій. Винятком є лише випадки, коли граничний термін виконання таких податкових зобов`язань припадав на період з 24.02.2022 до 27.05.2022.

Суд зауважив, що в даному випадку граничний термін подання ТОВ повідомлення про участь у міжнародній групі компаній та звіту про контрольовані операції за 2021 рік, не припадав на вказаний період, а тому відсутні підстави для звільнення від відповідальності за неподання звітності у визначений ПКУ строк.

Відтак обґрунтованим є висновок контролюючого органу про порушення платником податків строку подання звітності у вигляді звіту про контрольовані операції та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній за 2021 рік, відповідальність за яке передбачена п. 120.6 ст. 120 ПКУ у вигляді штрафу.

До того ж слід зазначити, що зміни, які були внесені до пп. 69.1, 69.9 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ набрали чинності 27.05.2022, тоді як граничний строк подання платником податків звітності припадав на 01.10.2022, що свідчить про наявність у товариства достатнього часу для виконання свого податкового обов`язку, однак незважаючи на зазначене вказаний обов`язок позивачем у визначений ПКУ строк не виконаний, що тягне за совою відповідальність, передбачену ПКУ.

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