«Погоріли» на афері зі столичними квартирами: судитимуть очільницю угруповання та трьох її спільників

У Києві зловмисники орендували офіс та розіграли з потенційними покупцями квартири сцену з переоформлення житла.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Київська міська прокуратура внесла обвинувальний акт до суду щодо лідера організованої злочинної групи та трьох її спільників, яких підозрюють у заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах. Крім того, двоє підозрюваних також обвинувачуються у сприянні незаконному перетину державного кордону України, – повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, 39-річна уродженка Київщини, яка раніше була судима, спільно зі спільниками виявила дві квартири в Солом'янському районі Києва, які належали власникам та спадкоємцям і тривалий час не використовувалися. З метою привласнення цих квартир та грошей, отриманих від їх продажу, вони використали підроблені правовстановлюючі документи.

Щоб здати правдоподібність своїм діям, зловмисниця та її спільники створили фіктивний офіс нотаріуса в орендованому приміщенні. Сама організаторка виглядала як нотаріус, а інші обвинувачені виконували ролі власників, рієлтора та помічника нотаріуса.

Під час спроби продати квартири за 60 тисяч доларів США, усіх учасників злочинної групи затримали. Крім того, в ході обшуків у них були знайдені підроблені правовстановлюючі документи на квартири, печатки нотаріуса та кліше, флеш-карти, комп'ютерна техніка, мобільні телефони з сім-картами та записники з нотатками, які підтверджували факти злочинів.

Учасникам злочинної групи, включаючи її очільницю, обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Обвинувальний акт вже було направлено до Святошинського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

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