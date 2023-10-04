Заробляв на «сиренах»: фігурант справи про закрите укриття у Києві отримав ще одну підозру

Наразі директор департаменту КМДА відсторонений від посади.

Фото: old.loda.gov.ua

У Києві повідомили про підозру директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА у розтраті бюджетних коштів, призначених для встановлення систем оповіщення в Деснянському районі столиці, вчиненій в умовах воєнного стану.

Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, посадовець у червні 2022 року уклав договір із приватним товариством про капітальний ремонт територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення - ТАСЦО в Деснянському районі м. Києва.

ТАСЦО - це комплексна інфраструктура, розроблена для швидкого та ефективного оповіщення громадян у разі надзвичайних ситуацій, небезпеки або кризових ситуацій, що можуть виникнути на території міста, у тому числі повітряних тривог.

«На роботи з модернізації системи в Деснянському районі м. Києва було виділено майже 10 млн гривень бюджетних коштів.

У подальшому директор департаменту в інтересах службових осіб підрядної організації підписав акти приймання виконаних робіт, до яких були внесені відомості із завищеними цінами на використані матеріали та обладнання.

Незаконні дії призвели до зайвого перерахування бюджетних коштів у сумі майже чверть мільйона гривень, що підтверджується висновком експертизи», - сказано у повідомленні.

Наразі у кримінальному провадженні тривають експертизи по іншим матеріалам та обладнанню, які встановлювалися під час капітального ремонту систем оповіщення.

Також буде надана правова оцінка діям службових осіб підрядної організації.

Наразі директор департаменту КМДА відсторонений від посади в межах іншого кримінального провадження, розпочатого за фактом загибелі людей через зачинене укриття.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.