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У чоловіка зняли з рахунку майже 450 000 грн на аліменти двом дітям

08:34, 19 жовтня 2023
Харків’янин позбувся коштів через те, що вчасно не виконував рішення суду.
У чоловіка зняли з рахунку майже 450 000 грн на аліменти двом дітям
Фото: sumyjust.gov.ua
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Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції повідомило, що з банківського рахунку харків’янина у примусовому порядку було знято майже 450 тисяч гривень. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що цих коштів чоловік позбувся через те, що вчасно не виконував рішення суду, а саме щомісяця не перераховував 1/3 частину від загальної суми своїх доходів на утримання 2 неповнолітніх дітей.

«Процесом погашення аліментної заборгованості керували фахівці Основ’янсько-Слобідського відділу державної виконавчої служби у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Саме правники, відповідно до норм чинного законодавства, винесли постанови, які заборонили вчиняти правочини з майном та користуватися грошима на картці.

Необхідну грошову суму юристи арештували та перерахували родині, щойно кошти з’явилися на банківському рахунку батька», - сказано у повідомленні.

Раніше в Мін’юсті назвали особливості виконання рішень про стягнення аліментів з особи, яка має статус безробітної.

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