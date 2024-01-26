У Києві жінка представилась співробітницею КМДА і за $6000 обіцяла переселенці «вирішити» житлове питання

Жінка запропонувала переселенці за $6 000 прискорити видачу ордеру на житло.

У Києві правоохоронці повідомили про підозру громадянці за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття посадовими особами КМДА рішення щодо надання соціального житла.

Як повідомляє Київська міська прокуратура, заявниця, переїхавши з міста Стаханов Луганської області в Київ, як ВПО, вирішила подати документи для отримання житла відповідно до програми забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов на 2022 – 2024 роки.

«Під час оформлення документів на житло заявниця познайомилась з жінкою, яка представилась співробітницею КМДА і запропонувала за $6 тис. прискорити видачу ордеру на житло», - сказано у повідомленні.

Під час передачі та отримання першої частини неправомірної вигоди в сумі $3 тис. зловмисницю затримали.

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