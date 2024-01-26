Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд высказался о применении презумпции правомерности решений налогоплательщика

Для ее применения необходимо и достаточно выявления двух или более альтернативных вариантов правомерного поведения, из которых избрав наиболее выгодный для себя, плательщик будет чувствовать себя защищенным от возможных негативных последствий как со стороны контролирующего органа, так и суда, - Верховный Суд.

Объединенная палата КУС ВС поставила точку в вопросе применения признака «в условиях военного положения» при назначении наказания за кражу

Народные депутаты в марте 2022 года приняли закон, согласно которому даже за мелкую кражу во время военного положения суд должен назначить лицу наказание в виде лишения свободы не менее 5 лет, и изменений в него – до сих пор не инициировали.

Суд больше не будет выходить в совещательную комнату, - парламент планирует одобрить законопроект об отмене совещательных комнат

Институт совещательной комнаты нужно отменить, потому что в судах не хватает совещательных комнат, - председатель Комитета Денис Маслов.

Верховный Суд высказался по поводу прекращения полномочий областных советов после введения военного положения и образования военных администраций

Закон «О правовом режиме военного положения» в любом случае не предусматривает само прекращение полномочий областных, районных советов, а лишь устанавливает, эти полномочия могут быть временно переданы временным государственным органам – военным администрациям, — КАС ВС.

Bitcoin, Ethereum и 2,1 млн грн зарплаты: что показал в декларации кандидат на главу НАПК – заместитель руководителя Главного подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров

Начинал карьеру Александр Скомаров в прокуратуре города Лисичанска.

  1. В Украине

В Киеве женщина представилась сотрудницей КГГА и за $6000 обещала переселенке «решить» жилищный вопрос

12:36, 26 января 2024
Женщина представилась сотрудницей КГГА и предложила переселенке за $6 000 ускорить выдачу ордера на жилье.
В Киеве женщина представилась сотрудницей КГГА и за $6000 обещала переселенке «решить» жилищный вопрос
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении гражданке по факту получения неправомерной выгоды за влияние на принятие должностными лицами КГГА решения по предоставлению социального жилья.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, заявительница, переехав из города Стаханов Луганской области в Киев, как ВПЛ, решила подать документы для получения жилья в соответствии с программой обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на 2022 – 2024 годы.

«При оформлении документов на жилье заявительница познакомилась с женщиной, которая представилась сотрудницей КГГА и предложила за $6 тыс. ускорить выдачу ордера на жилье», - говорится в сообщении.

При передаче и получении первой части неправомерной выгоды в сумме $3 тыс. злоумышленницу задержали.

Ранее сообщалось, что в Черкассах мошенница получила более 270 тысяч бюджетных средств.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ярослав Романюк
    Ярослав Романюк
    голова Верховного Суду України в 2013–2017 рр.
  • Андрій Гайченко
    Андрій Гайченко
    заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби
  • Володимир Бондаренко
    Володимир Бондаренко
    заступник міського голови — секретар Київської міської ради