В Киеве женщина представилась сотрудницей КГГА и за $6000 обещала переселенке «решить» жилищный вопрос

Женщина представилась сотрудницей КГГА и предложила переселенке за $6 000 ускорить выдачу ордера на жилье.

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении гражданке по факту получения неправомерной выгоды за влияние на принятие должностными лицами КГГА решения по предоставлению социального жилья.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, заявительница, переехав из города Стаханов Луганской области в Киев, как ВПЛ, решила подать документы для получения жилья в соответствии с программой обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на 2022 – 2024 годы.

«При оформлении документов на жилье заявительница познакомилась с женщиной, которая представилась сотрудницей КГГА и предложила за $6 тыс. ускорить выдачу ордера на жилье», - говорится в сообщении.

При передаче и получении первой части неправомерной выгоды в сумме $3 тыс. злоумышленницу задержали.

Ранее сообщалось, что в Черкассах мошенница получила более 270 тысяч бюджетных средств.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.