Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Учасник справи може оскаржити в апеляційному порядку ухвалу суду про відмову поновити пропущений строк для пред’явлення виконавчого документа до виконання, - ВС

Верховний Суд відповів, чи може учасник справи оскаржити в апеляційному порядку окремо від рішення суду ухвалу суду першої інстанції про відмову поновити пропущений строк для пред’явлення виконавчого документа до виконання.

Об’єднана палата КЦС визначила, до якої юрисдикції відносяться справи про оскарження реєстраційних дій щодо правочину, укладеного на забезпечення основного зобов’язання між юрособами

Спір у цій справі стосувався скасування рішень державного реєстратора про припинення договору іпотеки, укладеного для забезпечення виконання умов кредитного договору, сторонами якого є юридичні особи, тобто стосувався правовідносин, які є похідними від кредитних правовідносин суб’єктів господарювання.

Верховний Суд висловився щодо застосування презумпції правомірності рішень платника податків

Для її застосування необхідно і достатньо виявлення двох або більше альтернативних варіантів правомірної поведінки, з яких обравши найвигідніший для себе, платник почуватиметься захищеним від можливих негативних наслідків як з боку контролюючого органу, так і суду, - Верховний Суд.

Об’єднана палата ККС ВС поставила крапку у питанні застосування ознаки «в умовах воєнного стану» при призначенні покарання за крадіжку

Народні депутати у березні 2022 року ухвалили закон, за яким навіть за дрібну крадіжку під час воєнного стану суд має призначити особі покарання у виді позбавлення волі щонайменше 5 років, і змін до нього – досі не ініціювали.

Суд більше не буде виходити до нарадчої кімнати, - парламент планує схвалити законопроект про скасування нарадчих кімнат

Інститут нарадчої кімнати треба скасувати, бо зокрема у судах не вистачає нарадчих кімнат, - голова Комітету Денис Маслов.

  1. В Україні

На Закарпатті стався зсув ґрунту площею 10,5 гектара, фото

20:21, 26 січня 2024
У результаті зсуву пошкоджено сотні дерев.
На Закарпатті стався зсув ґрунту площею 10,5 гектара, фото
Джерело фото: facebook.com/ForestsOfUkraine
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Тячівському районі на Закарпатті відбувся зсув ґрунту. Про це повідомив  голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.

За його словами, площа зсуву 10,5 га, однак був зафіксований рух породи, тож зсувний процес триває.

«Представники ДСНС та лісомисливського господарства забезпечили цілодобовий моніторинг ситуації з відповідними звітами, аналізом та прогнозуванням. Підготовлено техніку й особовий склад ДСНС, ЛМГ і громади для ліквідації можливих наслідків надзвичайної ситуації природного характеру», - сказано у повідомленні.

Віктор Микита зазначив, що загрози життю та здоровʼю людей немає, однак вживаються заходи з метою запобігання й оперативного реагування на зміну обстановки в районі зсуву ґрунту.

«Уточнено план можливої евакуації населення найближчого населеного пункту та наявні резерви для виконання першочергових завдань», - додав голова ОДА.

У ДП «Ліси України» пишуть, що у результаті нищівного зсуву пошкоджено сотні дерев. Схожа ситуація з підтопленнями була зафіксована в 1998 році. Тоді паводком зносило житлові будинки та місцеві дороги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ярослав Романюк
    Ярослав Романюк
    голова Верховного Суду України в 2013–2017 рр.
  • Андрій Гайченко
    Андрій Гайченко
    заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби
  • Володимир Бондаренко
    Володимир Бондаренко
    заступник міського голови — секретар Київської міської ради