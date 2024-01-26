На Закарпатті стався зсув ґрунту площею 10,5 гектара, фото

У результаті зсуву пошкоджено сотні дерев.

Джерело фото: facebook.com/ForestsOfUkraine

У Тячівському районі на Закарпатті відбувся зсув ґрунту. Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.

За його словами, площа зсуву 10,5 га, однак був зафіксований рух породи, тож зсувний процес триває.

«Представники ДСНС та лісомисливського господарства забезпечили цілодобовий моніторинг ситуації з відповідними звітами, аналізом та прогнозуванням. Підготовлено техніку й особовий склад ДСНС, ЛМГ і громади для ліквідації можливих наслідків надзвичайної ситуації природного характеру», - сказано у повідомленні.

Віктор Микита зазначив, що загрози життю та здоровʼю людей немає, однак вживаються заходи з метою запобігання й оперативного реагування на зміну обстановки в районі зсуву ґрунту.

«Уточнено план можливої евакуації населення найближчого населеного пункту та наявні резерви для виконання першочергових завдань», - додав голова ОДА.

У ДП «Ліси України» пишуть, що у результаті нищівного зсуву пошкоджено сотні дерев. Схожа ситуація з підтопленнями була зафіксована в 1998 році. Тоді паводком зносило житлові будинки та місцеві дороги.

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