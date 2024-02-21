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Військово-лікарська комісія при ТЦК для військовозобов’язаних не повинна бути формальною: рішення суду

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  1. В Україні

Махінації в медичних закупівлях: чиновників Запорізької облради підозрюють в хабарництві

10:27, 21 лютого 2024
Заступнику голови облради та депутату оголошено підозру у хабарництві за медичні закупівлі.
Махінації в медичних закупівлях: чиновників Запорізької облради підозрюють в хабарництві
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Заступнику голови Запорізької обласної ради, його помічнику та місцевому депутату, яких викрили на наданні хабара за медичні закупівлі, оголошено підозру. Про повідомила пресслужба САП.

Проведене слідство виявило, що заступник голови Запорізької облради був організатором злочинної схеми, відповідальним за розробку та виконання детального плану дій, а також розподіл ролей у групі. Депутат облради виконував функцію виконавця, а помічник діяв як співучасник.

За кваліфікацією, дії осіб розглядаються як:

  • заступника голови Запорізької облради – порушення ч. 3 ст. 27 та ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України;
  • його помічника – порушення ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України;
  • депутата облради – порушення ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.

У період з липня 2023 року по лютень 2024 року було задокументовано 4 випадки неправомірних дій вказаних осіб, включаючи передачу понад 650 тисяч гривень одному з директорів медичного закладу за підтримку у проведенні медичних закупівель та інші фінансові операції.

Вказані особи були затримані "на гарячому" безпосередньо після надання хабара. Досудове розслідування продовжується.

Відповідно до частини 1 статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою до того часу, поки її вина не буде доведена в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

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Голова КГС ВС Лариса Рогач про скасування Господарського кодексу і реформу корпоративного управління, відео
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Голова КГС ВС Лариса Рогач про скасування Господарського кодексу і реформу корпоративного управління, відео
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