Введення в дію у 2024 році штатного розпису державного органу, який провів класифікацію посад держслужби: роз’яснення НАДС

У НАДС зазначають, що датою введення в дію штатного розпису може бути дата затвердження результатів класифікації посад державного органу, які в установленому порядку погоджено НАДС.

Національне агентство України з питань державної служби оприлюднило роз'яснення щодо введення в дію у 2024 році штатного розпису державного органу, який провів класифікацію посад державної служби. Документ з’явився на офіційному сайті НАДС.

У відомстві зазначають, що розділом «Прикінцеві положення» Закону України від 09 листопада 2023 року № 3460-ІХ «Про Державний бюджет України на 2024 рік» (далі - Закон № 3460), розробником якого є Міністерство фінансів України, установлено, що у 2024 році оплата праці державних службовців здійснюється на основі класифікації посад. Також визначено інші концептуальні підходи оплати праці державних службовців у 2024 році.

Пунктом 10 розділу «Прикінцеві положення» Закону № 3460 встановлено, що у 2024 році оплата праці державних службовців здійснюється на основі класифікації посад, крім державних органів, зазначених у пунктах 20-22 цього розділу.

Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2023 року № 1109 «Про підготовку до запровадження умов оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році» визначено, що у 2023 році з метою підготовки до впровадження у 2024 році єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад державної служби після набрання чинності законом щодо зміни моделі оплати праці державних службовців класифікація посад державної служби державними органами проводиться у місячний строк з дня набрання чинності цією постановою згідно з Алгоритмом проведення класифікації посад державної служби в умовах воєнного стану, затвердженим цією постановою.

Отже, якщо результати класифікації посад державного органу було погоджено у 2023 році, на думку НАДС, штатний розпис відповідного державного органу може вводитися в дію з 01 січня 2024 року.

Також відомство повідомляє, що згідно з пунктом 18 Алгоритму НАДС опрацьовує, узагальнює та погоджує результати класифікації посад у державних органах, крім державних органів визначених абзацом першим цього пункту.

У разі виявлення фактів недотримання положень Алгоритму або невідповідності класифікації посад вимогам Каталогу НАДС надсилає державному органу, в якому проведено класифікацію посад, повідомлення про необхідність доопрацювання відомостей у визначений НАДС строк, який не перевищує п'яти робочих днів, про що інформує державний орган, листом якого надіслано відомості.

Результати класифікації посад в державному органі вважаються погодженими, якщо повідомлення НАДС про необхідність доопрацювання відомостей не надіслано відповідному державному органу протягом 30 днів.

Отже, на думку НАДС, датою введення в дію штатного розпису може бути дата затвердження результатів класифікації посад державного органу, які в установленому порядку погоджено НАДС.

Датою затвердження результатів класифікації посад державного органу можна вважати дату реєстрації листа державного органу, яким надсилаються відомості класифікації посад державної служби (результати класифікації) на погодження до НАДС.

Відповідно до пункту 5 Алгоритму керівник державної служби видає розпорядчий документ (наказ) щодо проведення класифікації посад в державному органу.

У разі проведення повторної класифікації посад згідно з Алгоритмом у наказі зазначається кількість посад державної служби, які передбачається ввести до нової структури та (або) штатного розпису державного органу або щодо яких передбачається внести відповідні зміни.

Введення в дію штатного розпису за результатами проведення повторної класифікації посад, на думку НАДС, має відбуватися з дати затвердження результатів повторної класифікації посад державного органу, які в установленому порядку погоджено НАДС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.