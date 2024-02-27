Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Підвищення податків не буде, але Кабмін готує альтернативний план у випадку відсутності фінансування США

Це можуть бути понаднормові надходження з митниці, з податкової, перегляд акцизних зборів, - заступник голови Комітету з питань податків Ольга Василевська-Смаглюк розповіла про те, що парламент очікує альтернативний план від Кабміну.

Документи для участі у конкурсі на посади суддів ВАКС та АП ВАКС необхідно подавати в електронному вигляді – ВККС

Можливість формування документів для участі у конкурсі буде забезпечено на офіційному сайті ВККС з 28 лютого

Досвід адвоката взагалі не може бути підставою для зменшення витрат на правову допомогу – позиція Верховного Суду

У разі настання визначених умов платежу – конкретний склад дій адвоката, що були вчинені на виконання цього договору й призвели до настання цих умов, не має жодного значення для визначення розміру адвокатського гонорару в конкретному випадку.

Суддя з Херсону не змогла звільнитися у відставку, тому що залишилась на окупованій території

Суддя Господарського суду Херсонської області добровільно евакуювалася на Лівий берег Дніпра.

В Міноборони розповіли, чи будуть надходити військовозобов’язаним повістки в електронний кабінет, та коли в ТЦК з’являться цифрові особові справи

У Реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг» вже зібрано 100% даних, залишається удосконалити взаємодію між реєстрами для їх оновлення.

  1. В Україні

Введення в дію у 2024 році штатного розпису державного органу, який провів класифікацію посад держслужби: роз’яснення НАДС

21:59, 27 лютого 2024
У НАДС зазначають, що датою введення в дію штатного розпису може бути дата затвердження результатів класифікації посад державного органу, які в установленому порядку погоджено НАДС.
Введення в дію у 2024 році штатного розпису державного органу, який провів класифікацію посад держслужби: роз’яснення НАДС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне агентство України з питань державної служби оприлюднило роз'яснення щодо  введення в дію у 2024 році штатного розпису державного органу, який провів класифікацію посад державної служби. Документ з’явився на офіційному сайті НАДС.

У відомстві зазначають, що розділом «Прикінцеві положення» Закону України від 09 листопада 2023 року № 3460-ІХ «Про Державний бюджет України на 2024 рік» (далі - Закон № 3460), розробником якого є Міністерство фінансів України, установлено, що у 2024 році оплата праці державних службовців здійснюється на основі класифікації посад. Також визначено інші концептуальні підходи оплати праці державних службовців у 2024 році.

Пунктом 10 розділу «Прикінцеві положення» Закону № 3460 встановлено, що у 2024 році оплата праці державних службовців здійснюється на основі класифікації посад, крім державних органів, зазначених у пунктах 20-22 цього розділу.

Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2023 року № 1109 «Про підготовку до запровадження умов оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році» визначено, що у 2023 році з метою підготовки до впровадження у 2024 році єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад державної служби після набрання чинності законом щодо зміни моделі оплати праці державних службовців класифікація посад державної служби державними органами проводиться у місячний строк з дня набрання чинності цією постановою згідно з Алгоритмом проведення класифікації посад державної служби в умовах воєнного стану, затвердженим цією постановою.

Отже, якщо результати класифікації посад державного органу було погоджено у 2023 році, на думку НАДС, штатний розпис відповідного державного органу може вводитися в дію з 01 січня 2024 року.

Також відомство повідомляє, що згідно з пунктом 18 Алгоритму НАДС опрацьовує, узагальнює та погоджує результати класифікації посад у державних органах, крім державних органів визначених абзацом першим цього пункту.

У разі виявлення фактів недотримання положень Алгоритму або невідповідності класифікації посад вимогам Каталогу НАДС надсилає державному органу, в якому проведено класифікацію посад, повідомлення про необхідність доопрацювання відомостей у визначений НАДС строк, який не перевищує п'яти робочих днів, про що інформує державний орган, листом якого надіслано відомості.

Результати класифікації посад в державному органі вважаються погодженими, якщо повідомлення НАДС про необхідність доопрацювання відомостей не надіслано відповідному державному органу протягом 30 днів.

Отже, на думку НАДС, датою введення в дію штатного розпису може бути дата затвердження результатів класифікації посад державного органу, які в установленому порядку погоджено НАДС.

Датою затвердження результатів класифікації посад державного органу можна вважати дату реєстрації листа державного органу, яким надсилаються відомості класифікації посад державної служби (результати класифікації) на погодження до НАДС.

Відповідно до пункту 5 Алгоритму керівник державної служби видає розпорядчий документ (наказ) щодо проведення класифікації посад в державному органу.

У разі проведення повторної класифікації посад згідно з Алгоритмом у наказі зазначається кількість посад державної служби, які передбачається ввести до нової структури та (або) штатного розпису державного органу або щодо яких передбачається внести відповідні зміни.

Введення в дію штатного розпису за результатами проведення повторної класифікації посад, на думку НАДС, має відбуватися з дати затвердження результатів повторної класифікації посад державного органу, які в установленому порядку погоджено НАДС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олексій Плахов
    Олексій Плахов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Оксана Чус
    Оксана Чус
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Олег Білоус
    Олег Білоус
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Анатолій Радчук
    Анатолій Радчук
    голова Одеського окружного адміністративного суду