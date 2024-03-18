Погоня за львівським волонтером: у ТЦК прокоментували затримання

У ТЦК пояснили, що волонтер неналежне ставився до військових, ігнорував їх вимоги та намагався втекти.

Джерело фото: ТСН.ua

У Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відреагували на затримання місцевого волонтера Кирила Тарана та розповіли про обставини, що передували цьому інциденту.

Згідно з повідомленням Львівського обласного ТЦК та СП на сторінці у Facebook, Кирило Таран не виконав вимог військовослужбовців щодо пред'явлення військово-облікових документів та втік від них, під час чого впав. Він зухвало поводився та ненормативно лаявся на військових, спровокувавши конфлікт.

«Відповідно до Наказу начальника Львівської обласної військової адміністрації №1 від 17 листопада 2023 року "Про перевірку документів" цивільна особа не виконала законних вимог військовослужбовців та не пред'явила військово-облікових документів представникам ТЦК та СП. Даний громадянин почав втікати від військовослужбовців, під час втечі впав. З представниками ТЦК зухвало себе поводив, ненормативною лайкою ображав військових, провокував на конфлікт», - йдеться у повідомленні Львівського обласного ТЦК та СП.

Виявилося, що Таран не уточнив свої військово-облікові дані та протягом 7 днів не зареєструвався у ТЦК та СП за новим місцем проживання. Він відмовився від проходження ВЛК та загрожував військовослужбовцям.

У ТЦК підкреслили, що всі військовослужбовці, які здійснювали заходи оповіщення та зображені на відео, мають бойовий досвід та поранення, отримані на передовій. Вони були переведені в ТЦК та СП через свій стан здоров'я.

У закладі закликали громадськість утриматися від маніпуляцій у цьому випадку і не критикувати співробітників ТЦК, які гідно виконують свої завдання після отриманих поранень. Також підкреслили, що проводиться перевірка даного факту та будуть прийняті необхідні заходи, про які буде повідомлено громадськість.

Звернули увагу, що всі громадяни, які є військовозобов'язаними, повинні оновити свої дані та у разі необхідності отримання відстрочки надати відповідні документи до ТЦК та СП.

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