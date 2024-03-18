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Погоня за львовским волонтером: в ТЦК прокомментировали задержание

18:13, 18 марта 2024
В ТЦК объяснили, что волонтер неподобающе относился к военным, игнорировал их требования и пытался убежать.
Погоня за львовским волонтером: в ТЦК прокомментировали задержание
Источник фото: ТСН.ua
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В Территориальном центре комплектования и социальной поддержки отреагировали на задержание местного волонтера Кирилла Тарана и рассказали об обстоятельствах, предшествовавших этому инциденту.

Согласно сообщению Львовского областного ТЦК и СП на странице в Facebook, Кирилл Таран не выполнил требований военнослужащих о предъявлении военно-учетных документов и убежал от них, во время чего упал. Он вызывающе вел себя и ненормативно ругался на военных, спровоцировав конфликт.

"В соответствии с Приказом начальника Львовской областной военной администрации №1 от 17 ноября 2023 года "О проверке документов" гражданское лицо не выполнило законных требований военнослужащих и не предъявило военно-учетных документов представителям ТЦК и СП. Данный гражданин начал убегать от военнослужащих, во время бегства упал. С представителями ТЦК вызывающе себя вел, ненормативной бранью оскорблял военных, провоцировал на конфликт", - говорится в сообщении Львовского областного ТЦК и СП.

Оказалось, что Таран не уточнил свои военно-учетные данные и в течение 7 дней не зарегистрировался в ТЦК и СП по новому месту жительства. Он отказался от прохождения ВВК и угрожал военнослужащим.

В ТЦК подчеркнули, что все военнослужащие, которые осуществляли мероприятия оповещения и изображены на видео, имеют боевой опыт и ранения, полученные на передовой. Они были переведены в ТЦК и СП из-за своего состояния здоровья.

В заведении призвали общественность воздержаться от манипуляций в этом случае и не критиковать сотрудников ТЦК, которые достойно выполняют свои задачи после полученных ранений. Также подчеркнули, что проводится проверка данного факта и будут приняты необходимые меры, о которых будет сообщено общественность.

Обратили внимание, что все граждане, которые являются военнообязанными, должны обновить свои данные и в случае необходимости получения отсрочки предоставить соответствующие документы в ТЦК и СП.

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