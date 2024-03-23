Реєстрація спеціального майнового права на об’єкти незавершеного будівництва: алгоритм дій

Для оформлення спеціального майнового права в ДРРП, потрібно зареєструвати кожен майбутній об'єкт нерухомості як складової частини будинку в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.

Міністерство юстиції України повідомило алгоритм реєстрації спеціального майнового права на об’єкти незавершеного будівництва і майбутніх об’єктів нерухомості. Про це повідомили на офіційному сайті відомства.

Спеціальне майнове право: що це і навіщо?

Спеціальне майнове право (СМП) — це досить нове поняття в українському законодавстві, яке має значний вплив на ринок нерухомості.

З метою захисту прав інвесторів у нове житло від неблагонадійного забудовника, визначення особливостей цивільного обороту об’єктів незавершеного будівництва і майбутніх об’єктів нерухомості 15.08.2022 Верховна Рада України прийняла Закон України «Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому» (набрав чинності 10.10.2022). Ним визначено, зокрема, поняття СМП.

Відповідно до його положень, замовник будівництва, який має намір продавати майбутні квартири, гаражні бокси, інші житлові та нежитлові приміщення або паркомісця, має обов’язково зареєструвати спеціальне майнове право на кожен із цих об’єктів як майбутній об’єкт нерухомості одночасно з реєстрацією спеціального майнового права на подільний об’єкт будівництва (в майбутньому багатоквартирний будинок) у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі ДРРП). Додатково він повинен визначити майбутні об’єкти нерухомості, що включені до гарантійної частки. Продаж таких об’єктів можливий лише за умови введення об’єкта будівництва в експлуатацію, що є додатковим стимулом для закінчення робіт щодо такого об’єкта.

Отже, спеціальне майнове право – це різновид майнового права на майбутні об’єкти нерухомості або об’єкти, які перебувають на етапі будівництва. Реєстрація таких прав у ДРРП обов’язкова для всіх забудовників, які планують продавати майбутні квартири, паркомісця чи інші житлові або нежитлові приміщення.

Навіщо потрібне СМП?

Захищає ваші права:

- Гарантує прозорість на ринку нерухомості;

- Зменшує ризики шахрайства;

Спрощує процес купівлі-продажу:

- Дозволяє реєструвати право власності на майбутні об'єкти;

- Забезпечує чіткий правовий статус;

Як отримати СМП?

Для оформлення спеціального майнового права в ДРРП, потрібно зареєструвати кожен майбутній об'єкт нерухомості як складової частини будинку в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ).

Для цього потрібно:

- отримати технічні умови;

- отримати містобудівні умови та обмеження;

- внести завдання на проєктування;

- внести проєктну документацію з ідентифікаторами;

- внести експертний звіт;

- затвердити проєктну документацію;

- отримати документ, що дає право на виконання будівельних робіт;

- отримати рішення щодо адреси на кожну будівлю та складові частини.

Після цього слід створити документи щодо спеціального майнового права у ЄДЕССБ:

внести відомості про договір про організацію та фінансування будівництва;

внести відомості про гарантійну частку та розподіл прав;

зареєструвати заяву про реєстрацію спеціального майнового права на майбутні об’єкти нерухомості;

провести державну реєстрацію спеціального майнового права в ДРРП.

Після реєстрації СМП в ДРРП можна продавати МОНи та залучати інвестиції для будівництва об'єкта.

Функціонал реєстрації спеціального майнового права розроблений у тісній співпраці Міністерства юстиції України та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Раніше ми писали, що у Реєстрі нерухомості запроваджено автоматичну реєстрацію майнових прав.

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