На Київщині під колесами пасажирського потяга загинув чоловік

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловік йшов в навушниках та не реагував на звукові сигнали.

На Київщині розслідують загибель 29-річного чоловіка під колесами потяга у Вишневому. Як повідомили у пресслужбі поліції, 14 квітня близько 18:30 зателефонували очевидці та повідомили про те, що молодий чоловік загинув під колесами пасажирського потяга.

Правоохоронці попередньо встановили, що 29-річний житель села Крюківщина йшов спиною до потяга в навушниках та не реагував на звукові сигнали, які подавав машиніст. Водій застосував екстрене гальмування, однак зіткнення уникнути, на жаль, не вдалося.

За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України) слідчі проводять досудове розслідування.

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