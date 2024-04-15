На Киевщине под колесами пассажирского поезда погиб мужчина

Предварительно правоохранители установили, что мужчина шел в наушниках и не реагировал на звуковые сигналы.

На Киевщине расследуют гибель 29-летнего мужчины под колесами поезда в Вишневом. Как сообщили в пресс-службе полиции, 14 апреля около 18:30 позвонили очевидцы и сообщили о том, что молодой человек погиб под колесами пассажирского поезда.

Правоохранители предварительно установили, что 29-летний житель села Крюковщина шел спиной к поезду в наушниках и не реагировал на звуковые сигналы, которые подавал машинист. Водитель применил экстренное торможение, однако столкновения избежать, к сожалению, не удалось.

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины) следователи проводят досудебное расследование.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.