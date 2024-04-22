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На Хрещатику у Києві – ремонт, як 23 квітня обмежать рух транспорту в центрі

22:18, 22 квітня 2024
23 квітня на Хрещатику короткочасно обмежуватимуть рух транспорту через поточний ремонт покриття.
На Хрещатику у Києві – ремонт, як 23 квітня обмежать рух транспорту в центрі
Джерело фото: freepik.com
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У вівторок, 23 квітня, з 10:00 до 16:00 на вулиці Хрещатик короткочасно обмежуватимуть рух транспорту у зв’язку з поточним ремонтом покриття. Про це пишуть у Київській міській держадміністрації.

Там додають, що для пришвидшення робіт дорожники виконуватимуть підготовчі роботи напередодні вночі, а вдень вівторка, за сприятливих погодних умов, асфальтуватимуть покриття.

У місцях виконання ремонту на окремих ділянках діятиме короткотермінове обмеження руху транспорту.

Нагадаємо, що у Києві через проведення ремонтних робіт до 15 червня частково обмежили рух транспорту на Північному мосту.

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