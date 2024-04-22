На Крещатике в Киеве – ремонт, как 23 апреля ограничат движение транспорта в центре

23 апреля на Крещатике будут кратковременно ограничивать движение транспорта из-за текущего ремонта покрытия.

Источник фото: freepik.com

Во вторник, 23 апреля, с 10:00 до 16:00 на улице Крещатик будут кратковременно ограничивать движение транспорта в связи с текущим ремонтом покрытия. Об этом пишут в Киевской городской госадминистрации.

Там добавляют, что для ускорения работ дорожники будут выполнять подготовительные работы накануне ночью, а днем вторника, при благоприятных погодных условиях, будет асфальтировать покрытие.

В местах выполнения ремонта на отдельных участках будет действовать краткосрочное ограничение движения транспорта.

Нагадаємо, що у Києві через проведення ремонтних робіт до 15 червня частково обмежили рух транспорту на Північному мосту.

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