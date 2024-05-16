Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці повідомляє, які дії роботодавця, якщо контракт з військовим закінчився, а він продовжує служити.

Зазначається, що відповідно до частини дев’ятої статті 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, дія контракту продовжується понад встановлені строки з моменту запровадження воєнного стану до оголошення демобілізації.

Таким чином, за військовослужбовцем, контракт якого закінчився, але він продовжує служити, збережуться всі гарантії, передбачені статтею 119 Кодексу законів про працю України, а саме - місце роботи і посада, а до 18.07.2022 включно ще й середній заробіток.

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