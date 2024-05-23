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Порядок посвідчення договорів дарування: що треба знати

17:20, 23 травня 2024
Чоловік і дружина мають право укласти з іншою особою договір дарування щодо своєї частки у праві спільної сумісної власності подружжя лише після її визначення та виділу в натурі або визначення порядку користування майном.
Порядок посвідчення договорів дарування: що треба знати
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Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м.Київ нагадало порядок посвідчення договорів дарування.

Посвідчення договорів дарування нерухомого майна в Україні є важливим етапом, що забезпечує юридичну силу цього документа та регулюється Цивільним кодексом України (ЦКУ), Законом України «Про нотаріат» та іншими нормативними актами.

Що таке договір дарування?

Договір дарування - це домовленість, за якою одна сторона (далі - Дарувальник) передає або зобов'язується передати в майбутньому другій стороні (Обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність згідно ст. 717 ЦК України.

Важливо розуміти, що договір дарування завжди є безоплатним. Дарувальник (той, хто дарує) не має права вимагати від Обдаровуваного (той, кому дарують) зустрічних дій за свій дарунок. Він не отримує ніякої матеріальної вигоди.

Тобто, не можна просити взамін сплату коштів, вимагати утримання чи догляд т.п. Договір, який встановлює обов’язок Обдаровуваного вчинити на користь Дарувальника будь-яку дію майнового або немайнового характеру, не є договором дарування згідно ч. 2 ст. 717 ЦК України.

Укладення договорів дарування подружжям Згідно зі статтею 67 Сімейного кодексу України чоловік, дружина мають право укласти з іншою особою договір дарування щодо своєї частки у праві спільної сумісної власності подружжя лише після її визначення та виділу в натурі або визначення порядку користування майном.

Однак, договір дарування спільного сумісного майна подружжя, укладений без згоди іншого з подружжя, є недійсним.

А майно, набуте одним із членів подружжя на підставі договору дарування є особистою приватною власністю дружини, чоловіка.

Батьки (усиновлювачі) не мають права дарувати майно дітей згідно ч.2 ст. 720 ЦК України. Якщо малолітня чи неповнолітня дитина має право на користування відчужуваним нерухомим майном, то є обов'язковим дозвіл органу опіки та піклування на посвідчення договору дарування. Якщо малолітня чи неповнолітня дитина є Обдаровуваним дозвіл органу опіки та піклування не вимагається.

Куди звертатись?

Відповідно до ч. 2 ст. 719 ЦК України договір дарування нерухомого майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

Тому для укладення договору дарування слід звернутися до державного або приватного нотаріуса:

- за місцезнаходження нерухомого майна (квартири, будинку, земельної ділянки т.п.);

- або за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи - однієї із сторін договору (Дарувальника чи Обдаровуваного). Сторони самостійно обирають нотаріуса, який буде посвідчувати договір дарування.

Які ж дії нотаріуса?

Нотаріус перевіряє правовстановлюючі документи на майно, а також особисті документи Дарувальника та Обдаровуваного.

Складає проєкт договору дарування відповідно до законодавства та побажань сторін, в якому має міститись інформація про Дарувальника, Обдаровуваного, предмет договору, права та обов'язки сторін.

Після перевірки всіх умов договору, сторони підписують документ у присутності нотаріуса. Нотаріус посвідчує договір, ставлячи на нього свій підпис і печатку, що надає документу юридичної сили, реєструє право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, після чого Обдаровуваний отримує примірник посвідченого договору дарування.

Відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є Обдаровувані, які отримали подарунок.

Отже, при укладанні договорів дарування важливо враховувати всі юридичні нюанси та ретельно готувати необхідні документи для успішного завершення процесу.

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