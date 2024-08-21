Комітет Ради розглянув законопроекти про економічне бронювання та удосконалення заходів з охорони державної таємниці

Комітет із цифрової трансформації пропонує доопрацювати законопроекти про економічне бронювання.

Комітет з питань цифрової трансформації розглянув низку законопроектів, зокрема щодо економічного бронювання № 11331 та альтернативні до нього законопроекти №№ 11331-1, 11331-2. Детально про ці законопроекти писала «Судово-юридична газета».

Метою документів є створення умов для розвитку вітчизняного промислового комплексу з метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому і зовнішніх ринках та перехід до інноваційної моделі розвитку промисловості.

Члени Комітету при обговоренні законопроектів зазначили про важливість прийняття законодавчих змін, які сприятимуть вирішенню проблемних питань, пов'язаних із реалізацією державної політики у промисловій сфері, зокрема щодо бронювання військовозобов'язаних працівників. Водночас, зазначили про необхідність врахування Головним Комітетом зауважень і пропозицій та пропонують відповідно доопрацювати проекти Законів.

№11373 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг».

Метою законопроекту є спрощення доступу громадян до інформації про надавачів первинної медичної допомоги та лікарів, які перебувають з ними у трудових відносинах, а також спрощення порядку реалізації пацієнтами (їх законними представниками) права на вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

Члени Комітету зазначили про актуальність норм законопроекту, але він потребує ґрунтовного доопрацювання з урахуванням викладених у Висновку зауважень та пропозицій.

№ 11427 «Про внесення змін до статті 30-1 Закону України "Про охорону дитинства" щодо подання документів для отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг».

Законопроектом пропонується доповнити статтю 301 Закону України «Про охорону дитинства» нормою про можливість законними представниками подати документи для отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів через Портал Дія.

Розглянувши цей законопроект Комітет рекомендує Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні прийняти його за основу.

№ 11395 «Про внесення змін до Закону України «Про державну таємницю» щодо удосконалення заходів з охорони державної таємниці».

Законопроект розроблено з метою посилення інституційної спроможності системи охорони державної таємниці в сучасних умовах, що характеризуються високим ступенем мінливості й непередбачуваності; необхідністю підвищення ефективності окремих організаційно-правових заходів охорони державної таємниці, які стосуються питань дозвільного порядку провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, порядку надання та припинення громадянам допуску та доступу до державної таємниці, засекречування інформації тощо; потребою в удосконаленні правових засад діяльності спеціально уповноваженого державного органу у сфері забезпечення охорони державної таємниці, визначення на законодавчому рівні переліку ключових інструментів, необхідних для виконання покладених на цей державний орган завдань.

Члени Комітету зазначили про актуальність норм законопроекту, водночас відзначають про необхідність врахування зауважень і пропозицій викладених у Висновку та пропонують відповідно доопрацювати проект Закону.

№ 11374 «Про внесення змін до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» щодо встановлення особливостей звернення за призначенням пенсії в разі втрати годувальника сім’ям військовослужбовців».

Метою законопроекту є запровадження ефективного доступу членів сім’ї військовослужбовців, яким на дату смерті не було призначено пенсію, до послуги щодо призначення пенсії в разі втрати годувальника через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або засобами Порталу Дія.

Члени Комітету зазначили про важливість законопроекту, але він потребує доопрацювання та врахування висловлених зауважень та пропозицій.

Розглянувши зазначені законопроекти Комітет рекомендує врахувати викладені у Висновках до них зауваження та пропозиції при їх підготовці й розгляді.

Також на засіданні Комітету було затверджено Розклад засідань Комітету на вересень 2024 року.

Нагадаємо, раніше голова Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха роз’яснив особливості концепції економічного бронювання.

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