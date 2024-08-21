Комитет Рады рассмотрел законопроекты об экономическом бронировании и усовершенствовании мер по охране государственной тайны

Комитет по вопросам цифровой трансформации предлагает доработать законопроекты об экономическом бронивании.

Комитет по вопросам цифровой трансформации рассмотрел ряд законопроектов, в частности по экономическому бронированию № 11331 и альтернативные ему законопроекты №№ 11331-1, 11331-2. Подробно об этих законопроектах писала «Судебно-юридическая газета».

Целью документов является создание условий развития отечественного промышленного комплекса с целью повышения конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и внешних рынках и переход к инновационной модели развития промышленности.

Члены Комитета при обсуждении законопроектов отметили важность принятия законодательных изменений, которые будут способствовать решению проблемных вопросов, связанных с реализацией государственной политики в промышленной сфере, в частности, по бронированию военнообязанных работников. В то же время отметили необходимость учета Главным Комитетом замечаний и предложений и предлагают соответственно доработать проекты Законов.

№ 11373 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о выборе врача, оказывающего первичную медицинскую помощь, средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг».

Целью законопроекта является упрощение доступа граждан к информации о предоставляющих первичной медицинской помощи и находящихся с ними в трудовых отношениях врачах, а также упрощение порядка реализации пациентами (их законными представителями) права на выбор врача, оказывающего первичную медицинскую помощь.

Члены Комитета отметили актуальность норм законопроекта, но он требует основательной доработки с учетом изложенных в Заключении замечаний и предложений.

№ 11427 «О внесении изменений в статью 30-1 Закона Украины "Об охране детства" о предоставлении документов для получения статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг».

Законопроектом предлагается дополнить статью 301 Закона Украины «Об охране детства» нормой о возможности законными представителями подать документы для получения статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов из-за Портала Дия.

Рассмотрев этот законопроект, Комитет рекомендует Верховной Раде Украины по результатам рассмотрения в первом чтении принять его за основу.

№ 11395 «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной тайне» об усовершенствовании мер по охране государственной тайны».

Законопроект разработан с целью усиления институциональной способности системы охраны государственной тайны в современных условиях, характеризующихся высокой степенью изменчивости и непредсказуемости; необходимостью повышения эффективности отдельных организационно-правовых мер охраны государственной тайны, касающихся вопросов разрешительного порядка осуществления деятельности, связанной с государственной тайной, порядка предоставления и прекращения гражданам допуска и доступа к государственной тайне, засекречивания информации и т.п.; потребностью в усовершенствовании правовых принципов деятельности специально уполномоченного государственного органа в сфере обеспечения охраны государственной тайны, определения на законодательном уровне перечня ключевых инструментов, необходимых для выполнения возложенных на этот государственный орган задач.

Члены Комитета отметили актуальность норм законопроекта, в то же время отмечают необходимость учета замечаний и предложений изложенных в Заключении и предлагают соответственно доработать проект Закона.

№ 11374 «О внесении изменений в Закон Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц» об установлении особенностей обращения за назначением пенсии в случае потери кормильца семьям военнослужащих».

Целью законопроекта является введение эффективного доступа членов семьи военнослужащих, которым на дату смерти не была назначена пенсия, к услуге по назначению пенсии в случае потери кормильца через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или средствами Портала Действие.

Члены Комитета отметили важность законопроекта, но он нуждается в доработке и учете высказанных замечаний и предложений.

Рассмотрев указанные законопроекты, Комитет рекомендует учесть изложенные в Заключениях к ним замечания и предложения при их подготовке и рассмотрении.

Также на заседании Комитета было утверждено Расписание заседаний Комитета на сентябрь 2024 года.

Напомним, ранее глава Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха разъяснил особенности концепции экономического бронирования.

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