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У Верховній Раді підтримують економічне бронювання та ревізію тих, хто вже заброньований

14:39, 30 серпня 2024
Потрібен також аудит вже заброньованих, бо за постановою Кабміну зареєстровано до мільйона таких осіб.
У Верховній Раді підтримують економічне бронювання та ревізію тих, хто вже заброньований
Фото: depositphotos.com
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У Верховній Раді підтримують ідею щодо економічного бронювання і хочуть також зробити аудит існуючої моделі бронювання.

За словами народної депутатки і членкині комітету з питань економічного розвитку Людмили Буймістер, в Україні потрібно внести чесні і прозорі правила для бізнесу щодо бронювання.

«Ми маємо внести чесні, прозорі і не корумповані правила для бізнесу, який повинен продовжувати функціонувати під час війни. Ми всі повинні чесно сказати. Ці всі розрахунки є, просто я не можу про це говорити в ефірі, але у нас є всі розрахунки Генерального штабу, всі розрахунки Міністерства оборони, деякі гіпотези Мінекономіки, тому що основні розрахунки вони, на жаль, не провели. Аудиту існуючої моделі бронювання по постановам Кабміну зроблено також не було», - сказала вона в ефірі телеканалу «Київ 24».

Буймістер додала, що на сьогодні, за інформацією Міноборони, за цими постановами зареєстровано до мільйона осіб.

Нагадаємо, Комітет з питань цифрової трансформації розглянув низку законопроектів, зокрема щодо економічного бронювання 11331 та альтернативні до нього законопроекти 11331-1, 11331-2. Детально про ці законопроекти писала «Судово-юридична газета».

Раніше голова Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха роз’яснив особливості концепції економічного бронювання.

Додамо, Кабмін дав право на 100% бронювання інтернет-провайдерам з прибутком більш, ніж 20 млн на місяць, та мобільним операторам. 

Крім того, виконавці грантових проектів міжнародних партнерів підлягають бронюванню на 100%.

Також повідомлялося, що через Дію забронювали понад 160 тисяч працівників.

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