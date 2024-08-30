В Верховной Раде поддерживают экономическое бронирование и ревизию тех, кто уже забронирован

Нужен также аудит уже забронированных, потому что по постановлению Кабмина зарегистрировано до миллиона таких лиц.

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В Верховной Раде поддерживают идею экономического бронирования и хотят сделать аудит существующей модели бронирования.

По словам народного депутата и члена комитета по вопросам экономического развития Людмилы Буймистер, в Украине нужно внести честные и прозрачные правила для бизнеса по бронированию.

«Мы должны внести честные, прозрачные и не коррумпированные правила для бизнеса, который должен продолжать работать во время войны. Мы все должны честно сказать. Все эти расчеты есть, просто я не могу об этом говорить в эфире, но у нас есть все расчеты Генерального штаба, все расчеты Министерства обороны, некоторые гипотезы Минэкономики, потому что основные расчеты они, к сожалению, не провели. Аудита существующей модели бронирования по постановлениям Кабмина сделан также не было», - сказала она в эфире телеканала «Киев 24».

Буймистер добавила, что на сегодняшний день, по информации Минобороны, по этим постановлениям зарегистрировано до миллиона человек.

Напомним, Комитет по вопросам цифровой трансформации рассмотрел ряд законопроектов, в частности по экономическому бронированию 11331 и альтернативные ему законопроекты 11331-1, 11331-2. Подробно об этих законопроектах писала «Судебно-юридическая газета».

Ранее глава Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха разъяснил особенности концепции экономического бронирования.

Добавим, Кабмин дал право на 100% бронирование интернет-провайдерам с прибылью более 20 млн в месяц, и мобильным операторам.

Кроме того, исполнители грантовых проектов международных партнеров подлежат бронированию на 100%.

Также сообщалось, что через Дію забронировали более 160 тысяч работников.

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