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Міноборони відомо про проблеми, які виникають при отриманні електронних направлень на ВЛК в Резерв+

20:36, 19 лютого 2025
У Міноборони озвучили, яку кількість електронних направлень на ВЛК уже видали в Резерв+.
Міноборони відомо про проблеми, які виникають при отриманні електронних направлень на ВЛК в Резерв+
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Кабмін запровадив електронне направлення на ВЛК через Резерв+. Направлення буде формуватися в електронному виді через Реєстр «Оберіг».

31 січня заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що з сьогоднішнього дня українці зможуть створювати направлення на ВЛК у Резерв+.

19 лютого у Міноборони заявили, що уже 16 000 електронних направлень на ВЛК отримали користувачі Резерв+.

Водночас, Катерина Черногоренко вказала, що Міноборони відомо про проблеми, відтак робота над ними уже триває.

Перший виклик – некоректні сповіщення. Начебто у вас уже є направлення, або просто з’являється повідомлення «Технічні труднощі».

У Міноборони кажуть, що цю проблему вже вдалося виправити. Якщо користувачі з нею стикнулися, радять надіслати запит у застосунку повторно.

Другий виклик – медзаклади, які відмовлялись приймати електронні направлення.

«Щоб забезпечити функціонування сервісу, ми провели вебінар із роз’ясненням нового порядку для 700 представників ВЛК з усієї країни, а також для представників ТЦК», - пояснили Катерина Черногоренко.

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ТЦК Міноборони ВЛК Резерв+

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