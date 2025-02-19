Минобороны известно о проблемах, возникающих при получении электронных направлений на ВЛК в Резерв+

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабмин ввел электронное направление на ВВК через Резерв+. Направление будет формироваться в электронном виде через реестр Оберег.
31 января заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что с сегодняшнего дня украинцы смогут создавать направление на ВВК в Резерв+.
19 февраля в Минобороны заявили, что уже 16 000 электронных направлений на ВЛК получили пользователи Резерв+.
В то же время Екатерина Черногоренко указала, что Минобороны известно о проблемах, поэтому работа над ними уже идет.
Первый вызов – некорректные оповещения. Как будто у вас уже есть направление, или просто появляется сообщение «Технические трудности».
В Минобороны говорят, что эту проблему удалось исправить. Если пользователи с ней столкнулись, рекомендуют отправить запрос в приложении повторно.
Второй вызов – медучреждения, которые отказывались принимать электронные направления.
«Чтобы обеспечить функционирование сервиса, мы провели вебинар с разъяснением нового порядка для 700 представителей ВЛК со всей страны, а также для представителей ТЦК», - пояснили Екатерина Черногоренко.
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