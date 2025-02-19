Минобороны известно о проблемах, возникающих при получении электронных направлений на ВЛК в Резерв+

В Минобороны озвучили, какое количество электронных направлений на ВЛК уже выдали в Резерв+.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабмин ввел электронное направление на ВВК через Резерв+. Направление будет формироваться в электронном виде через реестр Оберег.

31 января заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что с сегодняшнего дня украинцы смогут создавать направление на ВВК в Резерв+.

19 февраля в Минобороны заявили, что уже 16 000 электронных направлений на ВЛК получили пользователи Резерв+.

В то же время Екатерина Черногоренко указала, что Минобороны известно о проблемах, поэтому работа над ними уже идет.

Первый вызов – некорректные оповещения. Как будто у вас уже есть направление, или просто появляется сообщение «Технические трудности».

В Минобороны говорят, что эту проблему удалось исправить. Если пользователи с ней столкнулись, рекомендуют отправить запрос в приложении повторно.

Второй вызов – медучреждения, которые отказывались принимать электронные направления.

«Чтобы обеспечить функционирование сервиса, мы провели вебинар с разъяснением нового порядка для 700 представителей ВЛК со всей страны, а также для представителей ТЦК», - пояснили Екатерина Черногоренко.

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