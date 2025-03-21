На Закарпатті затримали трьох осіб за спробу переправлення військовозобов’язаного через кордон

На Закарпатті затримано злочинну групу, що займалася нелегальним переправленням через кордон за $8 тисяч.

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У Закарпатській області поліція виявила ще одну схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. Під час спецоперації правоохоронці затримали трьох учасників злочинної групи та одного «клієнта» безпосередньо під час спроби нелегального перетину державного кордону. Про це повідомила пресслужба поліції Закарпатської області.

Мукарівські поліцейські спільно з СБУ та ДПСУ заблокували канал незаконного переправлення через позаофіційні пункти пропуску. Організатором схеми виявився 43-річний мукачівець з кримінальним минулим, який залучив до нелегальної діяльності двох спільників.

Зловмисники контактували з клієнтами через соцмережі. Організатор відповідав за фінансові питання та координацію маршрутів, а його спільники займалися безпосередньо переправленням. Двоє переправників були затримані у селі Астей, коли саме транспортували військовозобов'язаного до лінії кордону, а організатор — у Мукачеві, при отриманні грошей.

З місця події вилучили понад 9 тисяч доларів, мобільні телефони, чорнові записи та автомобілі. Усі затримані поміщені до ізолятора тимчасового тримання, їм інкримінують порушення за статтею 332 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

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