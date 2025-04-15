«Вашу візу анульовано», — посольство США в Україні опублікувало дивні повідомлення

Посольство США в Україні опублікувало повідомлення з дивними натяками щодо візи та перебування у Штатах.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Посольство США в Україні опублікувало дивні пости із фразами «ваша віза прострочена», «ваша віза відкликана» та «ви повинні виїхати». Пости доступні на сторінці дипвідомства в Instagram.

Як це стосується громадян України — не уточнюється.

У ЗМІ висловили думку, що публікації виглядають як натяк на те, що українців можуть змусити залишити США. Поки офіційно коментарів з цього приводу не було.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.