У Києві покарали водія, який на очах у поліції проїхав на заборонний сигнал світлофора: відео

У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.

У Солом'янському районі Києва покарали водія автомобіля КІА, який проїхав перехрестя на заборонний сигнал світлофора.

Як повідомила столична патрульна поліція, інспектори наздогнали та зупинили порушника. З водієм патрульні провели профілактичну бесіду, щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.

У поліції нагадали, що згідно з п. 8.7.3 ПДР України, червоний сигнал світлофора, зокрема миготливий, або два червоні миготливі сигнали — забороняють рух.

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