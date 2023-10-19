Шольц призвал ЕС сохранить поддержку Украины

Канцлер Германии отметил, что Берлин сосредоточит военную помощь на усилении противовоздушной обороны Украины зимой.

Фото: focus.ua

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал партнеров по Европе придерживаться линии поддержки Украины для того, чтобы помочь стабилизировать финансы страны в долгосрочной перспективе, передает Bloomberg.

«Мы не сдадимся», - сказал Шольц законодателям в Бундестаге за неделю до саммита ЕС, на котором лидеры блока из 27 членов обсудят поддержку Украины.

Он также отметил, что Берлин сосредоточит военную помощь на усилении противовоздушной обороны Украины зимой.

Ранее депутаты Германии в письме Шольцу требуют передать Украине ракеты Taurus.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.