Шольц закликав ЄС зберегти підтримку України

Канцлер Німеччини зазначив, що Берлін зосередить військову допомогу на посиленні протиповітряної оборони України взимку.

Фото: focus.ua

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав партнерів по Європі дотримуватись лінії підтримки України для того, щоб допомогти стабілізувати фінанси країни у довгостроковій перспективі, передає Bloomberg.

«Ми не здамося», - сказав Шольц законодавцям у Бундестазі за тиждень до саміту ЄС, на якому лідери блоку із 27 членів обговорять підтримку України.

Він також зазначив, що Берлін зосередить військову допомогу на посиленні протиповітряної оборони України взимку.

Раніше депутати Німеччини в листі Шольцу вимагають передати Україні ракети Taurus.

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