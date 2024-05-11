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В Андорре обещают декриминализировать сделанные за границей аборты

21:20, 11 мая 2024
Андорра является одной из немногих стран Европы, где аборт является незаконным, даже если существует риск для матери или если плод не жизнеспособен.
В Андорре обещают декриминализировать сделанные за границей аборты
Источник фото: twitter.com / Xavier Espot
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Глава правительства Андорры Хавьер Эспот объявил, что до 2027 года аборты, сделанные за пределами страны, где они до сих пор запрещены, будут декриминализированы и покрыты социальным обеспечением. Как пишет «Европейская правда», заявление Эспота приводит «AFP».

Он указал, что правительство хочет ввести «систему, которая декриминализирует добровольное прерывание беременности, даже если аборт не может быть осуществлен на территории Андорры».

Андорра является одной из немногих стран Европы, где аборт является незаконным, даже если существует риск для матери или если плод не жизнеспособен. Теоретически это преступление карается шестимесячным заключением для матерей, а также тремя годами заключения и дисквалификацией до пяти лет для врачей, которые его осуществляют.

Эспот отметил, что зафиксированная в статье 108 Конституции Андорры, «защита жизни на всех ее стадиях» является одной из «красных линий», поэтому необходимо найти «решение, которое позволит нам добиться прогресса в сфере прав женщин и сохранить институциональную структуру, и я верю, что нам это удается».

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в США в Аризоне проголосовали за отмену закона о почти полном запрете на аборты 160-летней давности.

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