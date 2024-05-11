В Андоррі обіцяють декриміналізувати зроблені за кордоном аборти

Андорра є однією з небагатьох країн Європи, де аборт є незаконним, навіть якщо існує ризик для матері або якщо плід не є життєздатним.

Джерело фото: twitter.com / Xavier Espot

Глава уряду Андорри Хав'єр Еспот оголосив, що до 2027 року аборти, зроблені за межами країни, де вони досі заборонені, будуть декриміналізовані і покриті соціальним забезпеченням. Як пише «Європейська правда», заяву Еспота наводить «AFP».

Він вказав, що уряд хоче запровадити «систему, яка декриміналізує добровільне переривання вагітності, навіть якщо аборт не може бути здійснений на території Андорри».

Андорра є однією з небагатьох країн Європи, де аборт є незаконним, навіть якщо існує ризик для матері або якщо плід не є життєздатним. Теоретично цей злочин карається шестимісячним ув'язненням для матерів, а також трьома роками ув'язнення і дискваліфікацією до п'яти років для лікарів, які його здійснюють.

Еспот зазначив, що зафіксований у статті 108 Конституції Андорри, «захист життя на всіх його стадіях» є однією з «червоних ліній», тому необхідно знайти «рішення, яке дозволить нам досягти прогресу в сфері прав жінок і зберегти інституційну структуру, і я вірю, що нам це вдається».

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що в США в Аризоні проголосували за скасування закону про майже повну заборону на аборти 160-річної давності.

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