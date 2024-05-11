Практика судів
  1. У світі

В Андоррі обіцяють декриміналізувати зроблені за кордоном аборти

21:20, 11 травня 2024
Андорра є однією з небагатьох країн Європи, де аборт є незаконним, навіть якщо існує ризик для матері або якщо плід не є життєздатним.
В Андоррі обіцяють декриміналізувати зроблені за кордоном аборти
Джерело фото: twitter.com / Xavier Espot
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Глава уряду Андорри Хав'єр Еспот оголосив, що до 2027 року аборти, зроблені за межами країни, де вони досі заборонені, будуть декриміналізовані і покриті соціальним забезпеченням. Як пише «Європейська правда», заяву Еспота наводить «AFP».

Він вказав, що уряд хоче запровадити «систему, яка декриміналізує добровільне переривання вагітності, навіть якщо аборт не може бути здійснений на території Андорри».

Андорра є однією з небагатьох країн Європи, де аборт є незаконним, навіть якщо існує ризик для матері або якщо плід не є життєздатним. Теоретично цей злочин карається шестимісячним ув'язненням для матерів, а також трьома роками ув'язнення і дискваліфікацією до п'яти років для лікарів, які його здійснюють.

Еспот зазначив, що зафіксований у статті 108 Конституції Андорри, «захист життя на всіх його стадіях» є однією з «червоних ліній», тому необхідно знайти «рішення, яке дозволить нам досягти прогресу в сфері прав жінок і зберегти інституційну структуру, і я вірю, що нам це вдається».

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що в США в Аризоні проголосували за скасування закону про майже повну заборону на аборти 160-річної давності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
До КПК та КК внесуть зміни щодо протидії розвідувально-підривній діяльності спецслужб іноземних держав

Не буде вважатися злочином вимушене заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам особою, яка в інтересах національної безпеки виконувала заздалегідь затверджене керівником розвідувального органу розвідувальне завдання.

Перевіряти військовий квиток, затримувати і доставляти до ТЦК, вносити дані про ухилянтів до баз даних – які нові повноваження з’являться у поліції

Не лише представник ТЦК, але й поліцейський зможе перевірити через «Оберіг» факт того, чи стоїть особа на військовому обліку та чи направлялася їй повістка.

До ЦК внесуть зміни щодо захисту права власності добросовісного набувача і презумпції правомірності розпорядження майном органами влади

Зокрема, у ЦК пропонується презюмувати, що дії органу державної влади або місцевого самоврядування щодо розпорядження майном є правомірними та перший набувач цього майна не зобов’язаний вчиняти будь-яких дій щодо перевірки дотримання таким органом процедур.

Верховний Суд вказав на відсутність потреби та процесуальних механізмів відступу від позиції ВС, яка втратила актуальність через зміну законодавства

Відступ від позиції Верховного Суду після зміни норми права, на якій така позиція ґрунтується, за загальним правилом, не допускається.

Верховна Рада зменшила штрафи за порушення правил зберігання нехарчової продукції для підприємців на спрощеній системі оподаткування

Також парламент дозволив фіксувати процес проведення перевірок на відео.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Куриленко
    Оксана Куриленко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Віктор Чаплицький
    Віктор Чаплицький
    суддя Київського районного суду м. Одеси